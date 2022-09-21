Восстановление школ и качественное образование: как Литва помогает Украине во время войны
Литва продолжает помогать Украине во время войны. В частности, литовцы позаботились о наших беженцах и образовании их детей.
Президент Литвы Гитанас Науседа во время онлайн-саммита ООН по трансформации образования отметил вызовы в этой сфере во время войны. В частности, упомянул об украинских детях-беженцах и помощи для них.
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Литва способствует образованию украинских беженцев
Литва поможет Украине отстроить учебные заведения
Президент Литвы во время саммита ООН также отметил, что украинским детям-беженцам должны предоставить возможность качественного обучения в тех странах, где они находятся. Также следует подумать о восстановлении должного школьного образования в Украине. А пострадавшим от войны детям нужно обеспечить получение непрерывного и качественного образования.
Также акцентировал внимание мирового сообщества Науседа и на том, что учителя заставляют русифицировать детей на оккупированной территории Украины. При этом детей из Украины депортируют в россию, где их усыновляют местные семьи. За это россия должна отвечать.
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Евросоюз выделит 100 миллионов евро на восстановление школ в Украине
В этом году в Украине 70 000 детей негде учиться, ведь их школы уничтожила россия, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом анонсировала помощь нашей стране в размере 100 миллионов евро на восстановление учебных заведений.
Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального марафона рассказал, что на восстановление уничтоженных россией школ, вузов и садиков в Украине нужно более 9 миллиардов долларов. При этом срочно понадобится около 3 миллиардов.
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