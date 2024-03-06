В Украине планируют прекратить финансирование малокомплектных школ

Правительство намерено не позволять тратить государственные средства на школы, в которых учится менее 45 человек. Такое нововведение может заработать уже с 1 сентября 2025 года.

Также чиновники предлагают не финансировать школы, где получает образование менее 60 человек с 1 сентября 2026 года. Кабмин уже согласовал соответствующие изменения в Порядок и условия предоставления образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам.

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Малокомплектные школы не будут финансировать

В Минобразования говорят, что такое решение должно стимулировать повышение эффективности школьной сети и качества образования.

Также правительство согласовало, что распределение образовательной субвенции на 2024 год осуществят без учета дополнительных часов учебного плана на отдельные предметы, факультативные курсы, индивидуальные занятия и т.д. и с применением понижающего коэффициента 0,89.

В 2024 году для бюджетов территориальных общин применят расчетную наполняемость классов, определенную на 2022 год.

Распределять образовательную субвенцию на основе количества учащихся школ, училищ и студентов колледжей по состоянию на 1 октября года.

Распределение образовательной субвенции осуществили с учетом агрегированного количества инклюзивных классов до двух учеников в таком классе.

Также увеличили размеры сумм простоя для учителей школ и инклюзивно-ресурсных центров. В частности, в расчет простоя добавили дни отпуска с учетом среднемесячной зарплаты учителя, а также материальную помощь на оздоровление.

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