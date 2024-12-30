Сибига анонсировал возобновление обучения сирийских студентов в Украине
Студенты из Сирии снова смогут получать образование в Украине. Наше государство готово к восстановлению их обучения.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Дамаске во время встречи с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УНН.
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Студенты из Сирии снова будут учиться в Украине
Сибига сообщил, что восстановление дипломатического присутствия позволит нарастить торговлю, сотрудничество в сферах науки и технологий, культуры и образования.
В частности, сегодня я сообщил, что мы готовы возобновить обучение сирийских студентов в Украине,
– заявил он.
Отметим, что Украина готова восстановить дипломатические отношения и расширить сотрудничество с новой сирийской властью.
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МОН хочет вернуть в Украину минимум 100 тысяч студентов
- Недавно в МОН заявили, что стремятся в ближайшее время после завершения войны вернуть в Украину как минимум 100 тысяч студентов.
- Большое количество этих студентов должно учиться на украинском языке.
- Заместитель главы МОН Михаил Винницкий заявил, что стоимость пребывания студента в Украине вместе с общежитием, с оплатой обучения и т.п. – примерно 10 тысяч евро в год. Соответственно, это миллиард евро ежегодно в экономику Украины.