Почему НАОКВО приостановило проверку диссертации Лисового: эксперт назвал возможные причины

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования в ближайшее время должно было обнародовать результаты проверки на плагиат диссертации министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Однако в НАОКВО сообщили, что приостановили проверку.

Эксперт Украинского института будущего Николай Скиба в комментарии 24 Каналу назвал возможные причины такого решения Агентства. Заметим, что недавно Лисовой отказался от своей учёной степени.

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Почему НАОКВО приостановило проверку диссертации Лисового

Заметим, что название в ответ на запрос журналистов сообщило о приостановлении проверки на плагиат диссертации главы МОН Оксена Лисового. В учреждении ссылаются на учтенные изменения в законодательстве. И добавляют, что с целью формирования позиции правоприменения норм постановления КМУ от 17.11.2021 №1197 (О "Некоторых вопросах присуждения (лишения) научных степеней", – 24 Канал ) Агентство направило соответствующие обращения в экспертные учреждения.

Николай Скиба подтверждает: Агентство может отправить работу на проверку в учреждение, имеющее определенное программное обеспечение для обнаружения плагиата.

При этом эксперт предположил, что такое решение могло быть вызвано указанием из определенных органов власти, ведь диссертации с "заимствованиями" могут быть у многих чиновников. Поэтому это могли сделать для того, чтобы не создавать прецедента для других чиновников, предположил Скиба.

Но я бы это решение больше связывал с отказом Лисового от своей научной степени и запуском механизма добровольного отказа от ученой степени. Ведь если исчезает предмет рассмотрения, для чего выяснять, есть ли в работе плагиат,

– отметил Скиба.

И добавил: можно, конечно, предположить и то, что в работе министра могли найти плагиат и не хотят этого озвучивать вообще. Но соответствует ли это действительности, сложно сейчас сказать, считает эксперт.

При этом добавляет: все же следует на будущее думать, как не допускать к рассмотрению фальшивых диссертаций. В научном мире должны ценить оригинальность, академическую добропорядочность. При этом контролировать эти принципы и нормы должны сами ученые.

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