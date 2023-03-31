В Агентстве по обеспечению качества высшего образования сделали заявление о диссертации Лисового
В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертации от руководителя образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака и главы МОН Оксена Лисового. При этом уточнили, когда их проверят.
Материалы будут теперь проверять на наличие возможных фактов академического плагиата. При этом в Агентстве подчеркнули, что эти обращения вызвали значительный общественный интерес.
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В НАОКВО сделали заявление о диссертациях Лисового и Бабака
В НАОКВО сообщили, что в соответствии с принципом равенства в подходе ко всем заявителям и в рамках законодательства провели проверку сообщений.
Все присланные материалы были обнародованы на официальном сайте Национального агентства и рассмотрены в установленные сроки и в соответствии с процедурой.
УП в НАОКВО уточнили, что диссертации передадут на рассмотрение комитета этики НАОКВО.
Согласно процедуре, в течение 3 – 5 рабочих дней комитет принимает до рассмотрения диссертации, затем назначают докладчика и далее осуществляется проверка до 3 месяцев,
– заявили в НАОКВО.
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Лисового обвинили в плагиате: коротко
- 21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это опубликовали на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.