В Агентстве по обеспечению качества высшего образования сделали заявление о диссертации Лисового

В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертации от руководителя образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака и главы МОН Оксена Лисового. При этом уточнили, когда их проверят.

Материалы будут теперь проверять на наличие возможных фактов академического плагиата. При этом в Агентстве подчеркнули, что эти обращения вызвали значительный общественный интерес.

Читайте Глава образовательного Комитета ВРУ и глава МОН анонсировали проверку диссертаций

В НАОКВО сделали заявление о диссертациях Лисового и Бабака

В НАОКВО сообщили, что в соответствии с принципом равенства в подходе ко всем заявителям и в рамках законодательства провели проверку сообщений.

Все присланные материалы были обнародованы на официальном сайте Национального агентства и рассмотрены в установленные сроки и в соответствии с процедурой.

УП в НАОКВО уточнили, что диссертации передадут на рассмотрение комитета этики НАОКВО.

Согласно процедуре, в течение 3 – 5 рабочих дней комитет принимает до рассмотрения диссертации, затем назначают докладчика и далее осуществляется проверка до 3 месяцев,

– заявили в НАОКВО.

К теме Глава МОН подал свою диссертацию на проверку и дал обещание

Лисового обвинили в плагиате: коротко