Многие люди могут подумать, что учителя отдыхают на протяжении трех месяцев летом. Но это мнение далеко от истины. Да, отпуск у педагогов длинный, но он имеет немало "но"...

В рамках рубрики "Разговор о профессии" 24 Канал пообщался с учительницей высшей категории по географии, финансовой грамотности и технологиям Роксоланой Дребот. Она помогла нам разрушить самые распространенные мифы об отдыхе педагогов летом.

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Сколько на самом деле отдыхают учителя летом?

Многие считают, что у учителя "три месяца отдыха" летом. Как бы ты описала реальность своего летнего отпуска?

Существует мнение в обществе, что профессия учителя – это очень классно, потому что есть аж три месяца отдыха летом. У других профессий такого нет. Но на самом деле реальность совсем другая. Это у детей отдых аж три месяца. А мы летом еще работаем.

Согласно законодательству, отпуск у учителя 56 дней. Но бывает и такое, что во время него ты выполняешь еще какие-то задачи на работе.

Сталкивалась ли ты с комментариями, что учителя "ничего не делают" летом? Как реагируешь на такие стереотипы?

Конечно, я неоднократно слышала такие фразы. Работа учителя летом немножко другая, чем во время учебного года, но она есть. Проще, потому что уже нет учеников в классах и нет стандартных уроков, но есть очень много разной бумажной работы. Также нужно привести в порядок кабинет, подготовить все учебные материалы.

Какие профессиональные обязанности или задачи обычно приходится выполнять летом, несмотря на представление о "свободном времени"?

Их очень много, чтобы перечислить все. Сосредоточимся на самых важных.

Учебный год у нас продолжался до 11 июня. До этого времени ученики пишут годовые контрольные работы, и их нужно проверить и выставить в журнал. Также нужно выставить семестровую и годовую оценки по своему предмету. У меня обычно весь этот процесс занимает больше недели, потому что все делается во внерабочее время. То есть после уроков ты садишься, и все проверяешь и выставляешь в журнал. Это время, которое учителям не оплачивается.



Летом для учеников младшей школы проводят летний лагерь / Фото atlascompany

Процесс может длиться и дольше, если зависает электронный журнал, или есть ученики, которые хотят подтянуть хвосты. Также я, как классный руководитель, должна заполнить всю документацию и отчеты об учениках своего класса. А еще в нашем учебном заведении проводится летний лагерь для учеников младшей школы, в котором задействованы учителя. И к урокам в этом лагере также нужно подготовиться, чтобы детям было интересно.

В течение июня могут быть еще курсы по повышению квалификации, и для них также нужно выделить свое время. Нужно позаботиться о порядке в кабинете, где учится мой класс, и вместе с родителями сделать там все необходимое, чтобы 1 сентября дети пришли в чистый и комфортный кабинет. И только после – 1 июля – начинается официальный отпуск.

Как на самом деле отдыхают учителя?

Как ты планируешь свое лето? Удается ли найти время для полноценного отдыха?

Я очень люблю июль, это мой любимый месяц в году, потому что всегда ассоциируется с тотальным отдыхом. Я точно знаю, что в это время меня не нагрузят какими-то задачами. Поэтому, весь свой отдых стараюсь спланировать именно на это время.

Также уделяю время здоровью, потому что во время учебного года не всегда для этого есть возможность. На август стараюсь чего-то масштабного не придумывать, потому что там уже близко начало учебного года, и нужно будет готовиться и морально и физически.

Есть ли у тебя возможность заниматься любимым делом или путешествовать летом? Поделись своим опытом.

Учитывая обстоятельства, летом я работаю на еще одной работе, потому что прожить на одни отпускные немножко сложно. Как учитель географии путешествия обожаю! Друзья шутят, что у меня путешествующая душа. Вокруг города в радиусе "поездки на один день" была практически везде. Могу проводить экскурсии и помогать выбрать интересные места для путешествия. Очень много времени провожу на природе. Уделяю время своим домашним любимцам.

Как ты восстанавливаешь силы после напряженного учебного года? Есть ли какие-то особые ритуалы для перезагрузки?

Первая неделя отпуска у меня всегда перезагрузка – я абсолютно ничего не делаю, выключаю будильник, выключаю уведомления всех мессенджеров и соцсетей на телефоне и отдыхаю. Это очень необходимо для морального состояния, потому что во время работы ты постоянно в режиме нон-стоп, в постоянном напряжении, что нужно что-то сделать, и психика перегружена этим всем.

А уже после этого я постепенно возвращаюсь к привычному состоянию. Лучшим отдыхом для меня стали малолюдные места на свежем воздухе, где нет шума и лишней суеты. В этом плане мне очень повезло с районом, потому что не нужно никуда далеко ехать, чтобы иметь возможность погулять на природе.



Отдых на природе – прекрасная возможность перезагрузиться / Фото Jcomp

Очень люблю слушать музыку, она также помогает переключиться. Имею подобранные отдельные папочки с треками для разных случаев. Занимаюсь хендмейдом под сериалы, это для меня почти медитативный процесс. Читаю книги, на которые нет времени во время учебного года. Список можно еще продолжать.

Как ты балансируешь между личными делами, семейной жизнью и профессиональными задачами летом?

Учусь четко расставлять границы и приоритеты. Признаюсь, пока сложно. Говорят, что человек не может быть успешным и успевать во всех сферах своей жизни одновременно, и чем-то нужно жертвовать.

Я раньше ставила работу на первое место. И это, конечно, дало свои результаты в различных конкурсах и номинациях. Однако "просели" другие сферы моей жизни. Дети требуют очень много ресурса от учителя.

Речь не только о подготовке к урокам, но и о морально-эмоциональной связи с учениками. Плюс есть много задач во внерабочее время – курсы, участие в конкурсах, соревнованиях, тренингах. И это опять же время, которое тебе никто не оплатит. Сейчас я учусь балансировать между работой и личной жизнью.

Когда и как начинается подготовка к учебному году?

Когда ты начинаешь готовиться к новому учебному году? Является ли это частью твоего лета?

Конечно. Если ученики выходят с каникул 1 сентября, то мы, учителя, уже со второй половины августа начинаем свою подготовку. Для этого приходим на работу, настраиваемся на образовательный процесс, занимаемся подготовкой учебных планов и составлением графиков. Так мы постепенно подстраиваемся под старт нового учебного года.

Где ты черпаешь вдохновение для нового учебного года? Есть ли какие-то источники, которые помогают тебе с идеями?

У меня уже есть наработанная годами схема. Я уже знаю ориентировочно, для какого класса что именно нужно подготовить заранее. Также корректирую учебный план именно под класс. Если идти по стандартному шаблону, то ученикам будет неинтересно, и сложно удержать их внимание на учебе. Также вдохновляюсь идеями своих коллег-географов в соцсетях. Часто экспериментирую и пробую создать что-то новое, чтобы удивить учеников.

Как ты учитываешь современные тренды в образовании во время летней подготовки?

В настоящее время невозможно работать с детьми по шаблону. Ты должен успевать за тем, как меняется окружающий мир, и адаптироваться.

Мы должны готовить учеников своими уроками к реальной жизни. Если учитель не интересуется трендами, то что нового он может дать ученику? Я учусь использовать ИИ в своей работе. Это дает больше возможностей для проведения интересного урока и экономит время на подготовке.



Учителям важно интересоваться трендами / Фото krakenimages.com

Ты же понимаешь, что учитель готовится к каждому уроку? Это как домашнее задание. У меня на это обычно уходит как минимум час. Если использовать ИИ, то все делается быстрее. Также есть много сайтов и ресурсов, которые мне помогают в подготовке. С некоторыми новыми "фишками" надо еще посидеть, чтобы в них разобраться, но я всегда стараюсь совершенствовать свои навыки и умения. Летом прохожу много курсов. Вот только недавно закончила еще один курс по финансовой грамотности и курс по использованию ИИ.

И напоследок. Общаешься ли ты с учениками или их родителями летом, чтобы лучше подготовиться к учебному году? Если да, как это происходит?

Ох, признаюсь тебе честно, во время отпуска стараюсь это общение минимизировать. Чтобы иметь силы и энергию в новом учебном году. В настоящее время с этим достаточно сложно, потому что учитель должен вести чат в мессенджерах и с родителями, и с учениками. Это отнимает время и ресурс. Я благодарна родителям и ученикам своего класса, что они хотя бы не беспокоят меня после 20:00, хотя и бывают экстренные случаи.

Всегда уделяю время для учеников, которые имеют вопросы в нерабочий период. Даже если эти вопросы не географические. Дети ищут внимание, поддержку и понимание, и я стараюсь им помочь.