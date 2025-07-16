Сколько стоит обучение в вузах на маркетолога, финансиста, банкира
- Стоимость обучения на маркетолога в вузах Украины в 2025 году выросла.
- Средняя цена составляет 53,66 тысячи гривен.
- На специальности "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" стоимость обучения также выросла.
- Средняя цена – 55,18 тысячи гривен.
В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Цены на обучение в вузах в этом году выросли.
Для будущих маркетологов теперь действует повышающий коэффициент к стоимости образования 1,25. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The page.
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Какова стоимость обучения в вузах на специальности "Маркетинг"?
Цены в большинстве лучших вузов на этой специальности выросли. В 2025 году они такие:
Государственный торгово-экономический университет – 42,2 тысячи гривен (0%);
КНЭУ имени Вадима Гетьмана: 48 тысяч гривен (+15%);
Львовская политехника: 56,8 тыс. грн (+54%);
ЛНУ имени Ивана Франко: 53,7 тысяч гривен (+47%);
НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского: 67,6 тысячи гривен (+54%).
Средняя стоимость – 53,66 тысячи гривен.
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Сколько стоит на финансиста, банкира?
Если вы хотите учиться на специальности "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок", стоит понимать, что цены на такое образование также стремительно растут. Как и для всего экономико-правового направления обучения.
Стоит рассчитывать на такие суммы в популярных вузах:
ЛНУ имени Ивана Франко: 53,7 тысячи гривен (+55%);
- КНЭУ имени Вадима Гетьмана: 45 тысяч гривен (+15%);
- Государственный торгово-экономический университет: 42,2 тысячи гривен (0%);
- Львовская политехника: 56,8 тысячи гривен (+81%);
- КНУ имени Тараса Шевченко: 78,2 тысячи гривен (+54%);
Средняя стоимость – 55,18 тысячи гривен.
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