Сколько стоит обучение в вузах Польши: самые дорогие и самые дешевые специальности
- Стоимость обучения в польских университетах колеблется от 4 до 72 тысяч злотых в год, в зависимости от специальности и формы обучения.
- Самые дорогие специальности: медицинская сфера, управление, экономика, финансы и бухгалтерский учет, IT; самые дешевые – английская филология, логистика, педагогика, мехатроника, акушерство.
Украинцы могут получать высшее образование бесплатно в разных странах. В частности в Польше.
Но для этого нужно иметь соответствующие документы и знать язык страны на высоком уровне. В противном случае можно претендовать разве что на платную форму обучения, информирует 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина
Смотрите также Как поступить в университет Польши на бюджет
Сколько стоит обучение в Польше
Стоимость обучения на популярных учебных программах в польских университетах колеблется от 4 до 72 тысяч злотых (40,6 – 731 тысяча гривен) за 1 год обучения. Цена зависит от учебного заведения, выбранного факультета, языка получения образования, а также формы обучения.
Самыми дорогими являются следующие специальности:
- медицинская сфера – до 72 000 злотых (731 тысяча гривен);
- управление – 20 200 злотых (202 тысячи гривен);
- экономика – 20 200 злотых (202 тысячи гривен);
- финансы и бухгалтерский учет – 20 200 злотых (202 тысячи гривен)
- IT – 20 000 злотых (200 тысяч гривен).
Самыми дешевыми являются такие специальности:
- английская филология – 8 600 злотых (86 тысяч гривен);
- логистика – 7 800 злотых (78 тысяч гривен);
- педагогика – 6 360 злотых (63 тысячи гривен);
- мехатроника – 5 500 злотых (55 тысяч гривен);
- акушерство – 5 200 злотых (52 тысячи гривен).
Цены указаны за дневную форму обучения. Заочная – почти вдвое дешевле.
Добавим, что большинство ЗВО имеют общежития. Стоимость проживания в них колеблется от 400 до 550 злотых в месяц.
- Напомним, что Польша ввела лимит на прием иностранных студентов. Количество поступающих-иностранцев в университете не может превышать 50% от общего количества студентов заведения.