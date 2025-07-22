Какие цены на обучение во Львовском медицинском университете

Продолжается вступительная кампания 2025 года. Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (ЛНМУ) утвердил стоимость обучения в 2025 – 2026 учебном году.

Цены достигают отметки в 68 тысяч гривен. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Какова стоимость обучения во Львовском медицинском университете?

Самыми дорогими специальностями в вузе являются "Стоматология" (68 тысяч гривен за год обучения), "Медицина" (64 тысячи гривен в год) и "Педиатрия" (61 тысяч гривен в год).

К самым дешевым относятся "Протезирование-ортезирование" (44 тысячи гривен в год) и "Фармация" (46 тысяч гривен за дневную форму обучения и 37 тысяч гривен – за заочную).

Стоимость обучения на первом курсе Львовского медицинского университета имени Даниила Галицкого в 2025/2026 учебном году такова:

Терапия и реабилитация (физическая терапия) – 40 тысяч гривен;

Стоматология – 68 тысяч гривен;

Медицина – 64 тысячи гривен;

Педиатрия – 61 тысяча гривен;

Фармация – 46 тысяч гривен;

Фармация (заочная форма) – 37 тысяч гривен;

Протезирование-ортезирование – 44 тысячи гривен;

Менеджмент – 49 тысяч гривен.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

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