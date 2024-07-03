Сколько надо заплатить за учебу в топовых вузах Украины

В Украине стартовала вступительная кампания в вузы. Абитуриенты могут подавать заявления как на бюджетную форму обучения, так и на контрактную.

Поэтому поступающих интересует, сколько будет стоить год обучения в топовых ЗВО нашего государства. В частности, на популярных специальностях.

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Сколько стоит обучение по контракту в топовых ЗВО

Абитуриентам стоит учесть такую информацию в этом году:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Цены на филологические специальности колеблются в пределах 50 900 – 59 400 гривен за учебный год.

Экономическое направление стоит от 50 000 до 70 000 гривен; маркетинг – 54 000 гривен; право – 66 600 гривен. Компьютерные науки около 50 900 гривен.



Цены на обучение в КНУ / скриншот

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

За обучение на экономическом факультете надо отдать 34 680 гривен и 39 642 гривны, если изучать международную экономику (в прошлом году было 30 180 гривен и 34 485 соответственно).

Компьютерные технологии можно изучать за минимум 32 890 гривен в год. Максимальная сумма – 52 890 (в прошлом году эта сумма составляла 46 289 гривен).

Цены на иностранную филологию колеблются от 41 790 до 48 952 гривен в год.



Цены на обучение в ЛНУ / скриншот

Специальность "Право" в ЛНУ теперь стоит 52 890 гривен. Это самая большая сумма за обучение в год в этом вузе. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла на 6 600 гривен.

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Харьковский национальный университет имени Каразина

В ХНУ имени Каразина стоимость значительно ниже предыдущих вузов, хотя и несколько выросла, если сравнить с прошлым годом.

Так, например, цена обучения на филологии стартует с 23 000 (было 20 740) гривен и повышается до 33 000 (было 25 550).

Экономические специальности стоят 31 000 гривен независимо от направления. Такие же цены и на право, и на маркетинг.

Обучение на заочной форме иногда вдвое дешевле, чем ни дневной.



Стоимость года обучения в ХНУ имени Каразина / скриншот

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

В "Могилянке" год обучения на факультете экономики стоит 64 000 гривен. За изучение специальности "Право" ежегодно придется платить 89 300 гривен (в прошлом году эта сумма составляла 85 000).

Филологические науки стартуют с 49 400 и заканчиваются суммой 66 200 гривен в год.

Самые высокие цены остались на том же уровне, что и были в прошлом году. Информационные технологии – 70 000 гривен; компьютерные науки – 95 000 гривен; анализ уязвимостей информационных систем – 100 000 в год.



В "Могилянке" – самая высокая стоимость "контракта" / скриншот

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

За обучение на филологии придется заплатить от 48 900 гривен в год. Сумма выросла на пять тысяч. Экономические специальности и маркетинг "стоят" 43 900 гривен.

Стоимость обучения на юридическом факультете – 49 900 гривен за учебный год. А информационные технологии держатся в пределах 43 900 – 54 900 гривен.

Так, непрофильные специальности КПИ выросли в стоимости примерно на пять тысяч гривен, а профильные – иногда и на 10 тысяч гривен.



Какие цены на прикладные специальности в КПИ имени Сикорского / скриншот

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Как формируют стоимость на обучение

Государственный эксперт по вопросам высшего образования МОН Андрей Охримовский рассказал, что высшие учебные заведения определяют стоимость обучения самостоятельно. Однако есть одно "но".

Заведения, которые получают государственный заказ, обязаны соблюдать требования к индикативной себестоимости. То есть стоимость контракта на конъюнктурных специальностях не ниже 60 – 80% от средней стоимости подготовки по госзаказу,

– пояснил он.

Речь идет о таких специальностях как филология, экономика, политология, психология, социология, журналистика, учет и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование, менеджмент, маркетинг, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, право, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, информационные системы и технологии, стоматология, медицина, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, медицинская психология, фармация, промышленная фармация, физическая терапия, эрготерапия, педиатрия, общественное здоровье, гостинично-ресторанное дело, туризм, публичное управление и администрирование, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, международные экономические отношения и международное право.