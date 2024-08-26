Сколько учебных заведений уничтожили россияне в Украине

Россия продолжает уничтожать инфраструктуру Украины. В частности атакует и учебные заведения.

С начала полномасштабного вторжения в Украину из-за агрессора пострадала каждая седьмая школа. Об этом проинформировали в Министерстве образования и науки.

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Сколько школ уничтожили россияне в Украине

Так, каждая седьмая школа в Украине пострадала от бомбардировок.

3798 учебных заведений повреждены, 365 из них разрушены,

– указано в информационных материалах МОН к образовательной конференции.

Из-за обстрелов 900 тысяч украинских детей вынуждены учиться дистанционно. По меньшей мере 1 миллион детей находится за рубежом, из них – 500 тысяч школьников.

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Министерство образования и науки Украины также обнародовало план организации учебного года 2024/2025 в школах во время военного положения. Рекомендации содержат гибкий подход к организации образовательного процесса, обеспечение школ укрытиями и тому подобное. Подробнее с особенностями организации можно ознакомиться по ссылке.