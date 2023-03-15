Сколько киевских учеников гордятся Украиной: впечатляющие результаты опроса

Почти все ученики 8 – 11 классов киевских школ испытывают гордость за свою страну. Результат опроса почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, большинство детей подтвердили, что общаются теперь на украинском языке.

В школах Киева с 23 февраля по 5 марта 2023 года КГГА провела опрос по украинскому языку среди школьников. Участие в опросе приняли более 25 тысяч учаеников с 8 по 11 классы. 22% из них составили дети-переселенцы.

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Согласно результатам опроса, почти все ученики (точнее – 95%) чувствуют гордость за свою страну. Хотя еще в прошлом году этот показатель составил около 50%. Сейчас этот показатель самый высокий за весь период проведения исследований с 2014 года.

В понятии "патриотизм" ученики включают труд ради благосостояния своего государства (69%), еще почти половина опрошенных (49%) говорят, что общение на государственном языке является составной частью патриотизма.

Большинство учеников (76%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в Украине. По мнению некоторых детей, оно объединяет украинское общество (67%).

Интересно, что 86% учеников отметили, что большинство их окружения в определенной степени общается на украинском языке.

В КГГА говорят, что нужно обратить особое внимание на то, используют ли украинские ученики в повседневной жизни.

Если при просмотре фильмов или чтении литературы более 754 опрашиваемых выбирают именно украиноязычный контент, то в общении с друзьями почти 40% практически не используют родной язык,

– добавляют специалисты.

К слову, с начала полномасштабного вторжения украинцы стали чаще разговаривать на родном языке. За последний год процент граждан, перешедших на украинский, вырос на 7%.

Если в 2021 году 64% граждан нашего государства говорили на украинском языке в повседневной жизни, то в 2022 году этот показатель составил 71%.