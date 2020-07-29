Большинство украинцев поддерживают внешнее независимое оценивание, как систему поступления в университеты. Более 50% считают, что ВНО уменьшило уровень коррупции.

Опрос провели социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает 24 канал.

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Сколько украинцев поддерживают ВНО

67,4% – безусловно поддерживают или скорее поддерживают,



13,6% – безусловно не поддерживают или скорее не поддерживают,



19% – затруднились ответить на вопрос.

Кроме того 60,4% опрошенных считают, что ВНО уменьшило уровень коррупции при поступлении в университеты. В то же время 18,8% украинцев не согласны с этим утверждением, а 20,8% не смогли ответить на вопрос.

68,6% опрошенных считают, что внешнее независимое оценивание ставит всех в равные условия. Однако 14,2% – не согласны с таким мнением, а 17,1% – не смогли ответить на вопрос.

Исследование провели с 3 по 9 июля 2020 года среди 2 022 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Заметим, что в 2020 году основная сессия ВНО началась с 25 июня и продлилась до 17 июля в условиях карантина. Сейчас участники постепенно получают результаты тестирования. Дополнительная сессия ВНО началась 23 июля и продлится до 11 августа.

Как проводят ВНО 2020 в условиях карантина / Инфографика 24 канал