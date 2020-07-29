Скільки українців підтримують ЗНО: дослідження
Більшість українців підтримують зовнішнє незалежне оцінювання як систему вступу до університетів. Понад 50% вважають, що ЗНО зменшило рівень корупції.
Опитування провели соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє 24 канал.
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Скільки українців підтримують ЗНО
- 67,4% – безумовно підтримують або швидше підтримують,
- 13,6% – безумовно не підтримують або швидше не підтримують,
- 19% – не змогли відповісти на запитання.
Окрім того 60,4% опитаних вважають, що ЗНО зменшило рівень корупції під час вступу до університетів. Водночас 18,8% українців не погоджуються з цим твердженням, а 20,8% не змогли відповісти на запитання.
68,6% опитаних вважають, що зовнішнє незалежне оцінювання ставить усіх у рівні умови. Однак 14,2% – не згодні з такою думкою, а 17,1% – не змогли відповісти на запитання.
Зауважимо, що у 2020 році основна сесія ЗНО розпочалася з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і триватиме до 11 серпня.
Як проводять ЗНО 2020 в умовах карантину / Інфографіка 24 канал