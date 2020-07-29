Більшість українців підтримують зовнішнє незалежне оцінювання як систему вступу до університетів. Понад 50% вважають, що ЗНО зменшило рівень корупції.

Опитування провели соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє 24 канал.

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Скільки українців підтримують ЗНО

67,4% – безумовно підтримують або швидше підтримують,

13,6% – безумовно не підтримують або швидше не підтримують,

19% – не змогли відповісти на запитання.

Окрім того 60,4% опитаних вважають, що ЗНО зменшило рівень корупції під час вступу до університетів. Водночас 18,8% українців не погоджуються з цим твердженням, а 20,8% не змогли відповісти на запитання.

68,6% опитаних вважають, що зовнішнє незалежне оцінювання ставить усіх у рівні умови. Однак 14,2% – не згодні з такою думкою, а 17,1% – не змогли відповісти на запитання.

Дослідження провели з 3 по 9 липня 2020 року серед 2 022 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Зауважимо, що у 2020 році основна сесія ЗНО розпочалася з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і триватиме до 11 серпня.



Як проводять ЗНО 2020 в умовах карантину / Інфографіка 24 канал