В Україні вже закінчилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 30 червня школярі здали обов’язковий предмет – українську мову та літературу, і в мережі вже встигли скласти рейтинг кумедних "перлів" з учнівських творів.

Читаючи їх, неможливо стримати сміх. Найкумедніші частини з творів, які учасники написали на ЗНО з української мови та літератури оприлюднив освітній сайт "Без оцінок" у фесбуці.

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І хоча щороку вступники дивують своїми смішними метофорами та порівняннями, цьогоріч вони теж змогли виділитися. Здається, що їм під силу вигадати новий сюжет до книги чи навіть власного персонажа. А деякі усні просто дивують своєю фантазією.

Топ 20 "перлів" з учнівських творів на ЗНО

Редакція 24 каналу попереджає, що усю авторську орфографію та пунктуацію збережено.

1. Дідух збирався емігрувати і його односельці влаштували йому проводи.

2. Не можна не згадати Святослава Вакарчука, який наголошує на тому, що можна вибрать друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.

3. До прикладу ще можна взяти Йосипа Сталіна, який правив СРСР, але за національністю був євреєм.

4. Причиною еміграції є високозаробітна плата.

5. Патріотом бути легко, показуючи це своїм зовнішнім виглядом.

6. У мене є знайома, яка всім каже, що переїде за кордон, тому ми з нею часто дескотуємо.

7. За наші землі було пролито кров нашими предками, це амарально.

8. Його відправили в мальовничі края, які називаються "тайга".

9. По-друге, слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.

10. Хочу навести історію, яку мені розповідала бабуся в дитячих роках.

11. Українцям варто вдосконалити свою національність.

12. Шевченко писав про вербу і калину із темної камери в'язниці.

13. Тарас Шевченко був патріотом навіть тоді, коли сидів у колонії.

14. Яскравим є образ українця, який переїхав з Петербургу, з поеми "Сон".

15. Знайшовши всі інгредієнти у своєї сестри, Тетяна приготувала її.

16. На згадку припадає мій друг.

17. Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?

18. Перед виїздом до Канади головний герой показує свій великий печаль за Україною.

19. Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.

20. Він заснував фонд, який фінансував життя радісних тварин і рослин у зоопарках.

21. Бути патріотом може будь-яка живуча людина.

22. Завершити хочу словами Тараса Шевченка: "Кохайтеся чорноброво!".