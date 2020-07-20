В Украине уже закончилась основная сессия внешнего независимого оценивания. 30 июня школьники сдали обязательный предмет – украинский язык и литературу, а в сети уже успели составить рейтинг забавных "перлов" из школьных сочинений.

Читая их, невозможно сдержать смех. Самые забавные части из сочинений, которые участники написали на ВНО по украинскому языку и литературе, обнародовал образовательный сайт "Без оценок" в фейсбуке.

Интересно Почему в ВНО по украинскому языку и литературе использовали незнакомое произведение: объяснение УЦОКО

И хотя ежегодно поступающие удивляют своими смешными метафорами и сравнениями, в этом году они тоже смогли выделиться. Кажется, что им под силу придумать новый сюжет к книге или даже собственного персонажа. А некоторые ученики просто удивляют своей фантазией.

Топ 20 "перлов" из ученических сочинений на ВНО

Редакция 24 канала предупреждает, что вся авторская орфография и пунктуация сохранены.

1. Дідух збирався емігрувати і його односельці влаштували йому проводи.

2. Не можна не згадати Святослава Вакарчука, який наголошує на тому, що можна вибрать друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину.

3. До прикладу ще можна взяти Йосипа Сталіна, який правив СРСР, але за національністю був євреєм.

4. Причиною еміграції є високозаробітна плата.

5. Патріотом бути легко, показуючи це своїм зовнішнім виглядом.

6. У мене є знайома, яка всім каже, що переїде за кордон, тому ми з нею часто дескотуємо.

7. За наші землі було пролито кров нашими предками, це амарально.

8. Його відправили в мальовничі края, які називаються "тайга".

9. По-друге, слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником своєї країни.

10. Хочу навести історію, яку мені розповідала бабуся в дитячих роках.

11. Українцям варто вдосконалити свою національність.

12. Шевченко писав про вербу і калину із темної камери в'язниці.

13. Тарас Шевченко був патріотом навіть тоді, коли сидів у колонії.

14. Яскравим є образ українця, який переїхав з Петербургу, з поеми "Сон".

15. Знайшовши всі інгредієнти у своєї сестри, Тетяна приготувала її.

16. На згадку припадає мій друг.

17. Чи мучає патріотизм людину за межами своєї країни?

18. Перед виїздом до Канади головний герой показує свій великий печаль за Україною.

19. Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.

20. Він заснував фонд, який фінансував життя радісних тварин і рослин у зоопарках.

21. Бути патріотом може будь-яка живуча людина.

22. Завершити хочу словами Тараса Шевченка: "Кохайтеся чорноброво!".