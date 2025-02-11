Проверьте знания: кто такой скорняк
В Украине бытуют такие фамилии как Кушнир, Кушниренко, Кушнирук. Но не все знают, что означает общее название "кушнир", от которого они происходят.
Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" растолковал. Об этом информирует 24 Канал.
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Что означает "скорняк" (укр. кушнір)
Авраменко уточнил: скорняк – древняя профессия.
Это специалист, вычиняющий мех из шкуры и шьющий меховые изделия,
– отметил языковед.
Кто такой скорняк / скриншот видео
Также он призвал украинцев не допускать ошибок при ударении слов "хутро" и "хутряний".
Обратите внимание: не "хутрО", а "хУтро" и не "хУтряний", а "хутрянИй",
– заявил учитель.
Кто такой скорняк / скриншот видео
Авраменко также добавил, слово "кушнир" – запечатлено в украинском народном творчестве. И в качестве примера привел известную поговорку: "Одна думка в лисиці, інша – в кушніра" (укр.).
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Как на украинском будет "козел отпущения"
- Александр Авраменко также рассказывал, как называют человека, на которого постоянно "сваливают" чужую вину, того, кто отвечает за других.
- Правильно – "козел відпущення" или "цап-відбувайло".
- И добавил, что "цап-відбувайло" все же звучит колоритнее.
- При этом учитель растолковал, что это библейское выражение. Оно происходит из описания особого древнееврейского обряда возложения грехов всего народа на живого козла.