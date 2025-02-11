Проверьте знания: кто такой скорняк

В Украине бытуют такие фамилии как Кушнир, Кушниренко, Кушнирук. Но не все знают, что означает общее название "кушнир", от которого они происходят.

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" растолковал. Об этом информирует 24 Канал.

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Что означает "скорняк" (укр. кушнір)

Авраменко уточнил: скорняк – древняя профессия.

Это специалист, вычиняющий мех из шкуры и шьющий меховые изделия,

– отметил языковед.



Кто такой скорняк / скриншот видео

Также он призвал украинцев не допускать ошибок при ударении слов "хутро" и "хутряний".

Обратите внимание: не "хутрО", а "хУтро" и не "хУтряний", а "хутрянИй",

– заявил учитель.



Кто такой скорняк / скриншот видео

Авраменко также добавил, слово "кушнир" – запечатлено в украинском народном творчестве. И в качестве примера привел известную поговорку: "Одна думка в лисиці, інша – в кушніра" (укр.).

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