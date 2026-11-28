Не "скоч", "точилка" и "ножницы": как правильно говорить на украинском языке о канцелярских товарах
Украинцы часто могут употреблять слова из суржика. Однако они лишь портят речь.
Вместо этого слова из суржика лучше заменить красивыми литературными эквивалентами. 24 Канал при этом в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" расскажет, как не допустить ошибок, когда вы говорите о канцелярских товарах.
Как правильно говорить на украинском о канцелярских товарах?
В сто тридцать первой подборке рассказываем, как правильно называть различные элементы канцелярских принадлежностей и какие слова из суржика стоит исключить из своей речи на эту тему.
Различные элементы канцелярских принадлежностей на украинском языке правильно звучат так:
- канцелярские принадлежности – канцелярское приладье;
- шариковая ручка – кульковая ручка;
- карандаш – карандаш;
- тетрадь – зошит;
- цветная бумага – цветная бумага;
- краски – фарби;
- стикеры – стикеры;
- ножницы – ножницы;
- бумага – бумага;
- дневник – щоденник;
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- клєй – клей;
- лінєйка – лінійка;
- учебник – підручник;
- точилка – підстругачка;
- фломастєри – фломастери;
- кісті – пензлі;
- пластілін – пластилін;
- скоч – скотч.
Резинка или гумка – как правильно?
Редактор Ольга Васильева объяснила разницу между этими словами.
По ее словам, жевательное кондитерское изделие и ластик для стирания простого карандаша – это гумка. Резиновая тесьма и аксессуар для волос – это резинка.
Также она отмечает: и gumma, и resina – слова из латинского языка, означающие "смола". Однако существует еще понятие узуальной устоявшейся нормы, поэтому во Франции играют в "резиночки", а не в "гумки". То же самое с резинкой для волос и одежды.
В чем разница между резинкой и ластиком / фото со страницы Ольги Васильевой в фейсбуке
Рюкзак или наплечник – как правильно?
Также украинцы могут сомневаться, стоит ли употреблять оба слова, или какое-то из них может быть суржиковым.
Да, сумку за спиной для вещей можно называть рюкзаком. При этом стоит помнить, что это слово немецкого происхождения.
А в нашем языке есть красивые и благозвучные синонимы к этому слову. В частности, такие: "наплічник" или "ранець". Помимо них, словари предлагают еще и другие интересные названия для обозначения рюкзака. Например:
заплічник;
заплечник;
рубцак, броцак;
нарамінник;
саква и т. д.
24 Канал также рассказывал, как правильно рассказать о книгах на украинском языке.