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Натомість суржикові слова краще замінити красивими літературними відповідниками. 24 канал при цьому у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як не наробити помилок, коли говорите про канцелярські товари.

Як правильно розповісти українською про канцелярські товари?

У сто тридцять першій добірці розповідаємо, як правильно називати різні елементи канцелярського приладдя та які суржикові слова варто викинути зі свого мовлення на цю тему.

Різні елементи канцелярського приладдя українською мовою правильно звучать так:

канцелярські принадлежності – канцелярське приладдя;

шарикова ручка – кулькова ручка;

карандаш – олівець;

тетрадь – зошит;

цвєтний папір – кольоровий папір;

краски – фарби;

стікєри – стікери;

ножниці – ножиці;

бумага – папір;

дневнік – щоденник;

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клєй – клей;

лінєйка – лінійка;

учебник – підручник;

точилка – підстругачка;

фломастєри – фломастери;

кісті – пензлі;

пластілін – пластилін;

скоч – скотч.

Резинка чи гумка – як правильно?

Редакторка Ольга Васильєва пояснила різницю між цими словами.

За її словами, жувальний кондитерський виріб і ластик для стирання простого олівця – це гумка. Гумова тасьма і аксесуар для волосся – це резинка.

Також вона каже: і gumma, i resina – слова з латинської мови, що означають "смола". Однак є ще поняття узуальної усталеності, тому французька гра в резиночки. Не в гумки. Те саме з резинкою для волосся та одягу.

Яка різниця між гумкою та резинкою / фото з фейсбук-сторінки Ольги Васильєвої

Рюкзак чи наплічник – як правильно?

Також українці можуть сумніватися, чи варто вживати обидва слова, чи якесь із них може бути суржиковим.

Так, заплічний мішок для речей можна називати рюкзаком. При цьому варто пам'ятати, що це слово німецького походження.

А в нашій мові є красиві та милозвучні синоніми до цього слова. Зокрема такі: наплічник або ранець. Окрім них, словники пропонують ще й інші цікаві назви на позначення рюкзака. Наприклад:

заплічник;

заплечник;

рубцак, броцак;

нарамінник;

саква тощо.

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