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Вместо этого слова из суржика лучше заменить красивыми литературными эквивалентами. 24 Канал при этом в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" расскажет, как не допустить ошибок, когда вы говорите о канцелярских товарах.

Как правильно говорить на украинском о канцелярских товарах?

В сто тридцать первой подборке рассказываем, как правильно называть различные элементы канцелярских принадлежностей и какие слова из суржика стоит исключить из своей речи на эту тему.

Различные элементы канцелярских принадлежностей на украинском языке правильно звучат так:

канцелярские принадлежности – канцелярское приладье;

шариковая ручка – кульковая ручка;

карандаш – карандаш;

тетрадь – зошит;

цветная бумага – цветная бумага;

краски – фарби;

стикеры – стикеры;

ножницы – ножницы;

бумага – бумага;

дневник – щоденник;

Интересно Не "кто крайний" и "купляйте": как правильно говорить на украинском языке о торговле.

клєй – клей;

лінєйка – лінійка;

учебник – підручник;

точилка – підстругачка;

фломастєри – фломастери;

кісті – пензлі;

пластілін – пластилін;

скоч – скотч.

Резинка или гумка – как правильно?

Редактор Ольга Васильева объяснила разницу между этими словами.

По ее словам, жевательное кондитерское изделие и ластик для стирания простого карандаша – это гумка. Резиновая тесьма и аксессуар для волос – это резинка.

Также она отмечает: и gumma, и resina – слова из латинского языка, означающие "смола". Однако существует еще понятие узуальной устоявшейся нормы, поэтому во Франции играют в "резиночки", а не в "гумки". То же самое с резинкой для волос и одежды.

В чем разница между резинкой и ластиком / фото со страницы Ольги Васильевой в фейсбуке

Рюкзак или наплечник – как правильно?

Также украинцы могут сомневаться, стоит ли употреблять оба слова, или какое-то из них может быть суржиковым.

Да, сумку за спиной для вещей можно называть рюкзаком. При этом стоит помнить, что это слово немецкого происхождения.

А в нашем языке есть красивые и благозвучные синонимы к этому слову. В частности, такие: "наплічник" или "ранець". Помимо них, словари предлагают еще и другие интересные названия для обозначения рюкзака. Например:

заплічник;

заплечник;

рубцак, броцак;

нарамінник;

саква и т. д.

24 Канал также рассказывал, как правильно рассказать о книгах на украинском языке.