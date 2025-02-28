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28 февраля, 17:09
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Какими словами заменяют воины слово "бить": вы будете удивлены

Алеся Кух

Украинский язык очень богат на слова-синонимы. К некоторым можно подобрать по несколько десятков обозначений.

Больше всего синонимов в украинском языке к слову "бить". Какими словами его можно заменить, пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток Андрея Шимановского.

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Какое самое синонимичное слово

В украинском языке чуть ли не к каждому слову можно подобрать синонимы. И больше всего их у слова "бить". Словари синонимов украинского языка приводят более 40. Но оказывается и это не все – Леся Литвиненко на ресурсе "Всеосвіта" приводит более 120 синонимов!

Синонимы к слову "бить" / иллюстрация 24 Канал

Интересно, что некоторые приведенные слова могут обозначать и другие действия, как например, "гилити" или "бамкать" – это и бить, и говорить. Как и слово "гріти" имеет и прямое значение для замены слова "бить".

Приведем 18 слов, которыми можем заменить привычное слово "бить", на примере выбора воинов ВСУ:

  • духопелити,
  • гилити,
  • лупити,
  • батожити,
  • чувпти,
  • кропити.
  • сікти,
  • кулачити,
  • гамселити,
  • мотлошити,
  • гателити,
  • чухрати,
  • шкварити,
  • хвоїти,
  • стусувати,
  • лущити,
  • молотити,
  • клепати.

Все слова очень меткие! Какие используете вы, а какие слышали впервые?

Интересные синонимы к слову "бить": смотрите видео

И это далеко не полный перечень, потому что еще словосочетания типа:

  • "дати перцю",
  • "дати маку",
  • "дати табаку",
  • "дати бобу",
  • "дати стусана".

Кроме того, не бьют, а – "лушпарять", "тлумлять, "тузять", "чихвостять", "галапесять".

Конечно, драк лучше избегать, но как же ярко можно их назвать!