Как легко вас "спантеличити" – а знаете ли значение этого слова
- Выражение "збити з пантелику" означает дезориентировать или сбить с пути.
- Слово "пантелик" использовалось в литературе и начало регистрироваться в словарях после публикации "Энеиды".
Чувствовали себя растерянно от внезапных или неожиданных слов, или поступков – так вот, вас "збили з пантелику". Откуда взялось это странное слово?
Некоторые слова, которые употребляют или можно найти в литературе не так просто найти в словаре. Интересная история и у слова "пантелик", которую расскажет 24 Канал, ссылаясь на тикток @show_rami.
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Что такое "пантелик"
Хоть раз, но вы точно слышали выражение "менея збили з пантелику" или "я спантеличений". Хотя бы с телевидения, но точно слышали. Объяснение выражения "збити з пантелику" можно встретить и на НМТ.
Вот, "збити з пантелику" ("спантеличити"), означает дезориентировать, озадачить, заморочить голову, вывести из равновесия, смутить, запутать, сбить с пути.
То есть, "пантелик" – можно объяснить как смысл, ясное видение, равновесие.
Какое происхождение у слова "пантелик"
А вот происхождение у слова интересное. Интернет может объяснять происхождение слова как чешское, словацкое или польское. Исследовательница Людмила Даниленко посвятила этой теме статью, в которой описала варианты происхождения слова и как оно распространялось.
В польских источниках слово впервые упоминается в 1851 году, а именно в произведении Юзефа Крашевского "Комедианты" – "Musi hrabia mieć resursa i nadzieje ukryte! Inaczej zbiłby się z pantałyku, a trzyma się ostro".
Первое использование слова зафиксировано в произведении Ивана Котляревского "Энеида", опубликованном в 1798 году.
В "Энеиде" Котляревского богиня Юнона просит бога ветров Эола потопить Энееву корабли, а потому строка "Ізбий Енея з пантелику" толкуется, как "сбей с дороги, с морской дороги – с пути. Слово путь связано с такими словами того же корня, как "путик, пуття, путний, безпутство".
Что такое "пантелик": смотрите видео
После выхода в свет Энеиды И. Котляревского слово "пантелик" начинают регистрировать словари:
- труд А.П. Павловского Грамматика малороссийского наречия (1818 год), в которой слово пантелик толковалось как "сила, ум".
- автор сборника малороссийских пословиц и поговорок В.Н. Смирницкий подал форму "збывся зъ пантылыку"
- Н.В. Гоголь в Лексиконе малороссийском (содержал около 400 слов) записал: "панталик, глупость".
В XIX веке при использовании слова пантелик, в письмах или статьях его брали в кавычки – "пантелик", как цитату.
Возможно, Иван Котляревский "подсмотрел" это слово у народа, а возможно и придумал. Как и еще несколько слов, которые впервые упоминаются в его произведении – "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися".
Как бы там ни было, слово вошло в речь и литературу. Вот его примеры употребления:
- "Зайчиха як почала петляти по лісі туди-сюди, — і зовсім збила їх з пантелику. Цього разу мисливці нікого не вбили" (Оксана Иваненко);
- "Мої господині так звикли до моєї появи в суботні вечори, що прихід у середу збив їх з пантелику" (Николай Тарновский);
- "Може, якимсь питанням збити її з пантелику, не дати першій заговорити..." (Михаил Стельмах).
Не перестаешь удивляться изобретательности украинцев – если не хватает слов для объяснения, то они их придумают, как, например, выражение "кино и немцы".
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