Наши предки не знали, что такое "суп": это популярное блюдо имело другие колоритные названия

Ароматное первое блюдо есть чуть ли не ежедневно в меню каждого украинца. Но слово "суп" для его обозначения появилось значительно позже.

Почему у украинцев не было слова "суп" и откуда оно взялось в украинском языке для обозначения жидкого блюда, рассказывает 24 Канал.

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Откуда пришло слово "суп"

Слово "суп" имеет интересное происхождение. В латинском языке "suppa" обозначала "хлеб, размоченный в отваре". С таким значением оно перекочевало во французский язык – "soupe". И именно из французского это слово распространились в другие языки. Со временем значение слова изменилось, и оно стало обозначать самое жидкое блюдо.

На территорию Украины слово "привез" Петр І, по одной из версий, и заимствовал его из немецкого или голландского – "suppe". Однако, еще тогда слово не получило распространения. А прочно укоренилось в советское время, когда вошло в меню "столовок".

Как объясняет Евгений Клопотенко, жидкие блюда в Украине называли в зависимости из чего они были сварены: уха – вывар на мясе, грибах или овощах, уха – отвар на рыбе, капустняк – на капусте (квашеной или свежей), борщ – на свекле.

Не отказывайте себе в супе / Freеpik

А еще можем встретить и региональные названия блюда:

зупа,

щерба,

серба,

сербанка,

сербавка.

Нравится вам или нет жидкое блюдо, но можете называть его как супом, так и украинским названием – юшка.