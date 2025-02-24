Чому в українців не було слова "суп" та звідки воно взялося в українській мові для позначення рідкої страви, розповідає 24 Канал.

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Звідки прийшло слово "суп"

Слово "суп" має цікаве походження. В латинській мові "suppa" позначала "хліб, розмочений у відварі". З таким значенням воно перекочувало у французьку мову – "soupe". І саме з французької це слово поширилися в інші мови. З часом значення слова змінилося, і воно стало позначати саму рідку страву.

На територію України слово "привіз" Петро І, за однією з версій, і запозичив його з німецької чи голландської – "suppe". Однак, ще тоді слово не набуло поширення. А міцно вкоренилося в радянський час, коли ввійшло в меню "столовок".

Як пояснює Євген Клопотенко, рідкі страви в Україні називали в залежності з чого вони були зварені: юшка – вивар на м'ясі, грибах чи овочах, уха – відвар на рибі, капусняк – на капусті (квашеній чи свіжій), борщ – на буряках.

Не відмовляйте собі у супові / Freеpik

А ще можемо зустріти і регіональні назви страви:

зупа,

щерба,

серба,

сербанка,

сербавка.

Смакує вам чи ні рідка страва, але можете називати її як супом, так і українською назвою – юшка.