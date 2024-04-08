Смогут ли ученики 1 – 9 классов учиться вместе со старшеклассниками профильной школы

В 2027 году в Украине должны воплотить в жизнь реформу старшей школы. В Минобразования Украины при этом считают, что ученики старшей школы должны учиться отдельно от других школьников.

Об этом глава директората школьного образования Украины Игорь Хворостяный рассказал во время форума "Реформирование старшего профильного среднего образования (академические лицеи)". По его словам, говорится как об учениках 1-4 классов, так и 5-9-х.

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Должны ли все ученики учиться в одном учебном заведении

Чиновник считает, что присутствие начальной школы в академических лицеях не будет приводить к достижению поставленных целей. Однако, по его словам, действующее законодательство предусматривает такую систему обучения.

Действующее законодательство предусматривает возможность иметь в структуре академического лицея учреждения базового среднего и даже в исключительных случаях начального образования,

– отметил Хворостяный.

И добавил, что все же МОН сейчас работает над поправками к документу.

Чиновник также отметил, что с 1 сентября 2024 года в территориальных общинах должны сформировать проекты сети академических лицеев. То есть определят и отделят учебные заведения, где будут учиться школьники 10 – 12 классов.

Хворостяный акцентировал, что первые 8 областей уже почти завершили этот процесс. Сейчас идет работа с органами местного самоуправления, управлениями и школами в других регионах.

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Как будут воплощать реформу НУШ