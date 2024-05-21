Кто и где будет формировать справки о студентах для ТЦК

21 мая 2024, 22:37
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Источник:

Министерство образования и науки Украины

Справки о том, что студент получает образование на определенном уровне, будут формировать в Единой государственной базе по вопросам образования. Соответствующее разъяснение относительно их получения обнародовало Министерство образования и науки Украины.

Так, Порядок проведения призыва граждан на службу по мобилизации на особый период предусматривает получение справки о соискателе образования по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), определенной в Приложении 9. Такую справку и будут формировать в ЕГЭБО.

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Где студент может получить справку для ТЦК

Для получения справки соискатель образования должен обратиться в учебное заведение, в котором учится. А уже заведение будет формировать справки в ЕГЭБО и выдавать их студентам дневной (дуальной) формы обучения.

Сейчас идет работа над доработкой программного обеспечения ЕГЭБО для создания возможности учебным заведениям формировать такие справки, отмечают в МОН.

О реализации этой функции и алгоритм получения справки Минобразования Украины сообщит отдельно в ближайшее время.

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Автор: Марія Волошин