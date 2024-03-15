Справка с места учебы для регистрации на НМТ: что должны знать выпускники

В Украине уже продолжается регистрация на национальный мультипредметный тест в 2024 году. Будущие участники тестирования должны, в частности, подать справку о завершении учебного заведения.

Так, при регистрации на НМТ надо указать категорию "выпускник текущего года". Также выбрать из перечня свое учебное заведение.

Смотрите также Стартовала регистрация на НМТ-2024: что должны знать абитуриенты

Какую надо справку с места учебы при регистрации на НМТ

Чтобы подтвердить вышеуказанные факты, надо загрузить справку с места учебы. В ней должно быть указано, что будущий участник НМТ "завершает получение полного общего среднего образования в (месяц) 2024 года в (название учебного заведения)".

Справка, в которой напишут другие фразы, чем указано в образце (например, "он (она) учится в (класс) в (название учебного заведения)") или не укажут номер и дату ее издания, не будет подтверждением факта получения лицом полного общего среднего образования в 2024 году и станет основанием для отказа в регистрации, пока выпускник, который ее загрузил, не заменит неправильно оформленный документ на составленный согласно требованиям.

О том, что какой-то из документов имеет недостатки, участник узнает из сообщения в своем персональном кабинете. Поэтому стоит периодически проверять состояние своего е-кабинета.



Как выглядит справка об обучении / скриншот

Какая справка нужна тем, кто за границей

Если участник НМТ – за рубежом, но дистанционно учится в украинском учебном заведении и именно в нем получит в этом году полное общее среднее образование, то при регистрации ему не надо выбирать категории "в зарубежном учебном заведении".

Такой участник в перечне должен выбрать "в учебном заведении Украины" и загрузить справку с места учебы о получении образования в отечественном заведении.

Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням

При регистрации указывают, что учатся в зарубежном учебном заведении, только те абитуриенты, которые в нем получат в этом году полное общее среднее образование.

Если участник в этом году получит среднее образование за рубежом, а не в Украине, ему надо загрузить копию нотариально заверенного перевода справки с места учебы, в которой будет указано, что вы "завершаете получения полного общего среднего образования в (месяц) 2024 года в (название зарубежного учебного заведения)".