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Учеба Образование в Украине Кабмин перераспределил сотни миллионов на безопасность в учебных заведениях
11 июня, 17:05
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Кабмин перераспределил сотни миллионов на безопасность в учебных заведениях

Мария Волошин
Основні тези
  • Правительство Украины перераспределило 350 миллионов гривен для улучшения безопасности в учреждениях образования.
  • Финансирование получат заведения, что подадут проектную заявку; обязательные условия включают повреждения из-за войны, расположение в безопасной общине и реализацию проекта в этом году.

Правительство согласовало перераспределение 350 миллионов гривен на улучшение условий безопасности в учебных заведениях. Речь идет о строительстве и ремонте укрытий, аварийно-восстановительных работах, закупке генераторов и другого оборудования, необходимого для безопасного обучения во время войны.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. При этом чиновники указали, кто может претендовать на средства.

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Как перераспределили средства

Финансирование могут получить учебные заведения, которые подадут проектную заявку с соответствующим пакетом документов. В частности, для:

  • текущих и неотложных работ – достаточно сметы.
  • строительства, реконструкции или капремонта – нужна проектно-сметная документация с экспертизой.

Механизм распределения средств следующий:

Заявки будет рассматривать комиссия с участием представителей МОН и, с согласия, членов Образовательного комитета Верховной Рады.

Обязательные условия для получения средств следующие:

  • заведение разрушено или повреждено в результате войны;
  • расположено в громаде с высоким, умеренным или удовлетворительным уровнем безопасности (согласно Методике оценки рисков безопасности в системе образования);
  • реализация проекта до конца этого года.

Критерии оценки проектов, по которым комиссия будет формировать рейтинг, следующие:

  • количество учеников, которые смогут учиться очно или в смешанном формате;
  • наличие и вместимость укрытия;
  • степень повреждения (по данным Реестра поврежденного имущества);
  • объем привлеченных средств из других источников;
  • проектная мощность заведения.

Перераспределение средств имеет целью обеспечение эффективного использования бюджетных средств там, где это позволит как можно большему количеству детей вернуться к безопасному очного обучения уже в этом году.

Ранее мы информировали, что в четырех детсадах Николаева стартуют очные занятия благодаря новым укрытиям.