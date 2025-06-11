Кабмин перераспределил сотни миллионов на безопасность в учебных заведениях
- Правительство Украины перераспределило 350 миллионов гривен для улучшения безопасности в учреждениях образования.
- Финансирование получат заведения, что подадут проектную заявку; обязательные условия включают повреждения из-за войны, расположение в безопасной общине и реализацию проекта в этом году.
Правительство согласовало перераспределение 350 миллионов гривен на улучшение условий безопасности в учебных заведениях. Речь идет о строительстве и ремонте укрытий, аварийно-восстановительных работах, закупке генераторов и другого оборудования, необходимого для безопасного обучения во время войны.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. При этом чиновники указали, кто может претендовать на средства.
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Как перераспределили средства
Финансирование могут получить учебные заведения, которые подадут проектную заявку с соответствующим пакетом документов. В частности, для:
- текущих и неотложных работ – достаточно сметы.
- строительства, реконструкции или капремонта – нужна проектно-сметная документация с экспертизой.
Механизм распределения средств следующий:
Заявки будет рассматривать комиссия с участием представителей МОН и, с согласия, членов Образовательного комитета Верховной Рады.
Обязательные условия для получения средств следующие:
- заведение разрушено или повреждено в результате войны;
- расположено в громаде с высоким, умеренным или удовлетворительным уровнем безопасности (согласно Методике оценки рисков безопасности в системе образования);
- реализация проекта до конца этого года.
Критерии оценки проектов, по которым комиссия будет формировать рейтинг, следующие:
- количество учеников, которые смогут учиться очно или в смешанном формате;
- наличие и вместимость укрытия;
- степень повреждения (по данным Реестра поврежденного имущества);
- объем привлеченных средств из других источников;
- проектная мощность заведения.
Перераспределение средств имеет целью обеспечение эффективного использования бюджетных средств там, где это позволит как можно большему количеству детей вернуться к безопасному очного обучения уже в этом году.
Ранее мы информировали, что в четырех детсадах Николаева стартуют очные занятия благодаря новым укрытиям.