Стало известно, сколько украинцев не владеют цифровыми навыками
15,1% украинцев вообще не обладают цифровыми навыками. Еще 37,9% сограждан имеют низкий уровень. Правительство планирует бороться с цифровой неграмотностью.
О таких показателях рассказали на презентации проекта " Дия.Цифровое образование".
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Проект имеет целью научить украинцев пользоваться интернетом и защитить их от мошенничества.
После проведения масштабного опроса оказалось, что 53% украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имеют показатель владения цифровыми навыками ниже среднего.
Также 34% украинцев в возрасте от 18 до 70 лет и почти половина (49,5%) в возрасте от 10 до 17 становились жертвами мошеннических действий через интернет за последний год.
Что такое цифровые навыки?Это показатели использования интернета в повседневной жизни. Сюда входят умение искать информацию, общаться, решать проблемы, загружать и пользоваться программным обеспечением в интернете.
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Как будут бороться с цифровой неграмотностью?
- правительство запускает национальную образовательную онлайн-платформу с бесплатными курсами;
- образовательные офлайн-хабы и партнерские сети;
- офлайн обучение по запросу граждан;
- обучение для тренеров.
Презентация образовательной платформы "Дия.Цифровове образование" – смотреть видео: