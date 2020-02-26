Стало відомо скільки українців не володіють цифровими навичками

15,1% українців взагалі не володіють цифровими навичками. Ще 37,9% співгромадян мають низький рівень. Уряд планує боротися з цифровою неграмотністю.

Про такі показники розповіли на презентації проєкту "Дія.Цифрова освіта".

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Проєкт має на меті навчити українців користуватися інтернетом, та захистити їх від шахрайства.

Після проведення масштабного опитування, виявилось, що 53% українців у віці від 18 до 70 років мають показник володіння цифровими навичками нижче середнього.

Також 34% українців у віці від 18 до 70 років, та майже половина (49,5%) у віці від 10-17 ставали жертвами шахрайських дій через інтернет за останній рік.

Що таке цифрові навички?Це показники використання інтернету у повсякденному житті. Сюди входять вміння шукати інформацію, комунікувати, вирішувати проблеми, завантажувати та користуватися програмним забезпеченням в інтернеті.

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Як боротимуться з цифровою неграмотністю?

уряд запускає національну освітню онлайн-платформу з безкоштовними курсами;

освітні офлайн-хаби та партнерські мережі;

офлайн навчання за запитом громадян;

навчання для тренерів.

Презентація освітньої платформи "Дія.Цифрова освіта" – дивитися відео: