Выбрали 25 школ: МОН презентовало концепцию реформы старшего профильного образования

Минобразования Украины объявило о подготовке к пилотированию профильного среднего образования. 25 украинских школ уже согласились первыми разрабатывать и испытывать новые образовательные модели и давать рекомендации по внедрению реформы.

Эти школы в дальнейшем станут менторами для пилотных академических лицеев, которые начнут апробировать профильное среднее образование с 2025 года. Детали сообщили во время форума "Реформирование старшего профильного среднего образования (академические лицеи)".

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Как будут пилотировать старшую профильную школу в Украине

С 2027 года в Украине стартует реализация реформы профильного среднего образования. Ее цель – обеспечить свободу выбора и приблизить профильное образование к потребностям каждого ученика и ученицы.

Старшеклассники смогут выбирать профиль обучения, курсы и учебные предметы, академические лицеи будут проводить качественную профориентационную работу и учитывать потребности ученичества в тех или иных курсах,

– сообщили в МОН.

Глава ведомства Оксен Лисовой заявил, что важная цель реформы профильного среднего образования – изменить культуру взаимодействия в образовательной среде, чтобы росли свободомыслящие люди.

Мы посттоталитарная и постколониальная страна. Поэтому изменение культуры в образовательной среде – задача национальной безопасности,

– подчеркнул министр.

Андреас Шлейхер, основатель международного исследования PISA, отметил, что школа должна не просто помогать ученикам проявить себя, а стать мостиком между способностями конкретного ребенка и сферами, где их можно применить. Он отметил, что надо уметь мыслить нешаблонно, инициативно. И именно к этому должна готовить школа. Надо также дать ребенку возможность проявить свой талант.

Во время мероприятия участники имели возможность услышать о концепции реформы профильного образования. Менеджеры проекта говорят, что горизонт планирования реформы составляет 10 лет, то есть Стратегия охватывает период до 2033 года.

Какими будут концептуальные основы реформы профильного образования

Генеральный директор директората школьного образования МОН Игорь Хворостяный также представил концептуальные основы реформы профильного образования. В документе разъяснили основные принципы реформы, а также предложили варианты организации образовательного процесса в академических лицеях по различным профилям.

Реформа профильного среднего образования – часть концепции "Новая украинская школа". Контекстом для движения реформы дальше являются идеи, заложенные в концепцию НУШ: педагогика партнерства, ориентирование на ученика и учителя, автономия школы и тому подобное. Сейчас мы находимся на этапе перед запуском пилотирования 2025 года,

– сообщил Хворостяный.

Так, академический лицей будет не только местом обучения, но и мотивирующим центром, который открывает перед учениками широкие возможности для личностного и профессионального развития.

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Как ученики будут формировать свой образовательный путь

Ученики и ученицы смогут самостоятельно "составлять" свой образовательный путь, выбирая из различных образовательных компонентов и направлений. Для этого проект стандарта профильного среднего образования предусматривает несколько возможностей:

два уровня изучения каждой образовательной области: основной (базовый) и углубленный (профильный);

образовательная программа лицея может предусматривать как "узкие" учебные предметы, так и интегрированные курсы;

содержание образования в лицее должно быть гибким и вариативным и состоять из трех компонентов: обязательных для всех образовательных компонентов; вариативной части в пределах выбранного профиля; вариативной – вне профиля. С 10 до 12 класса количество часов на изучение обязательных для всех образовательных компонентов будет уменьшаться, зато количество часов для изучения вариативной части – будет увеличиваться:

Концепция реформы школы / инфографика МОН

На основе концепции Национальной академии педагогических наук Украины также определили кластеры, в рамках которых лицеи смогут формировать профили:

STEM;

языково-литературный;

общественно-гуманитарный.

Ожидается, что каждый лицей будет предлагать на выбор не менее трех профилей в пределах одного, двух или трех кластеров.

В фиксированных классах ученики будут изучать только обязательные учебные предметы / курсы. Для изучения выборочного цикла (профильных и вне профиля) школы будут формировать межклассные группы.

Больше о концептуальных принципах реформы профильного среднего образования, примеры учебных планов академического лицея читайте по ссылке.