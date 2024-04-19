Стартовала регистрация выпускников колледжей на бакалаврский экзамен

19 апреля 2024, 14:56
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Источник:

Osvita.ua

В Украине началась регистрация поступающих на бакалавриат, которые намерены сдавать бакалаврское единое профессиональное вступительное испытание.

Принять участие в нем могут поступающие, которые имеют или в этом году получат дипломы младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра.

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Выпускники колледжей уже могут регистрироваться на бакалаврский ЕФВВ

Такой экзамен могут сдать поступающие, которые планируют продолжить обучение по специальностям таких отраслей знаний:

  • 07 "Управление и администрирование";
  • 20 "Аграрные науки и продовольствие";
  • 28 "Публичное управление и администрирование";

и специальностям:

  • 028 "Менеджмент социокультурной деятельности";
  • 051 "Экономика".

Выпускники колледжей смогут сдать вступительный экзамен по двум предметам: аграрных наук или экономики и управления.

Для таких абитуриентов в формуле расчета конкурсного балла, кроме балла ВНО / НМТ, используют балл БЕФВВ в случае регистрации абитуриента для его прохождения.

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Автор: Марія Волошин