Стартовала регистрация выпускников колледжей на бакалаврский экзамен

В Украине началась регистрация поступающих на бакалавриат, которые намерены сдавать бакалаврское единое профессиональное вступительное испытание.

Принять участие в нем могут поступающие, которые имеют или в этом году получат дипломы младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра.

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Выпускники колледжей уже могут регистрироваться на бакалаврский ЕФВВ

Такой экзамен могут сдать поступающие, которые планируют продолжить обучение по специальностям таких отраслей знаний:

07 "Управление и администрирование";

20 "Аграрные науки и продовольствие";

28 "Публичное управление и администрирование";

и специальностям:

028 "Менеджмент социокультурной деятельности";

051 "Экономика".

Выпускники колледжей смогут сдать вступительный экзамен по двум предметам: аграрных наук или экономики и управления.

Для таких абитуриентов в формуле расчета конкурсного балла, кроме балла ВНО / НМТ, используют балл БЕФВВ в случае регистрации абитуриента для его прохождения.

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