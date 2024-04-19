Стартовала регистрация выпускников колледжей на бакалаврский экзамен
Источник:Osvita.ua
В Украине началась регистрация поступающих на бакалавриат, которые намерены сдавать бакалаврское единое профессиональное вступительное испытание.
Принять участие в нем могут поступающие, которые имеют или в этом году получат дипломы младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра.
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Выпускники колледжей уже могут регистрироваться на бакалаврский ЕФВВ
Такой экзамен могут сдать поступающие, которые планируют продолжить обучение по специальностям таких отраслей знаний:
- 07 "Управление и администрирование";
- 20 "Аграрные науки и продовольствие";
- 28 "Публичное управление и администрирование";
и специальностям:
- 028 "Менеджмент социокультурной деятельности";
- 051 "Экономика".
Выпускники колледжей смогут сдать вступительный экзамен по двум предметам: аграрных наук или экономики и управления.
Для таких абитуриентов в формуле расчета конкурсного балла, кроме балла ВНО / НМТ, используют балл БЕФВВ в случае регистрации абитуриента для его прохождения.Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ВНО и УМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и заполнения пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был полностью уверен в своих знаниях.
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