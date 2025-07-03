Какова стоимость обучения в Черновицком университете имени Федьковича
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича утвердил стоимость обучения на 2025-2026 учебный год.
- Самые дорогие специальности стоят около 50 тысяч гривен в год.
- Самое дешевое обучение стоит 25,5 тысячи гривен на специальности "Богословие".
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича согласовал цены на обучение для поступающих в 2025 – 2026 учебном году. За год получения образования на самых дорогих специальностях надо заплатить около 50 тысяч гривен.
Это такие специальности как "Филология (первый язык английский)", "Право" и "Международное право". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.
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Какова стоимость обучения в ЧНУ имени Федьковича
Меньше всего надо заплатить за год обучения на "Богословии" – 25,5 тысячи гривен. К самым дешевым специальностям также относятся:
"Среднее образование (Биология и здоровье человека)" – 35 тысяч гривен;
"Среднее образование (Математика)" – 35,2 тысячи гривен;
"Среднее образование (Информатика)" – 35,2 тысячи гривен;
"Математика – 35,2 тысячи гривен.
В целом стоимость обучения на первом курсе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича (ЧНУ) в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такая:
Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 35 тысяч гривен;
Биология и биохимия – 40 тысяч гривен;
Экология – 37 тысяч гривен;
Химия – 40 тысяч гривен;
Биотехнологии и биоинженерия – 40 тысяч гривен;
Пищевые технологии – 39 тысяч гривен;
Геодезия и землеустройство – 40 тысяч гривен;
Агрономия – 37 тысяч гривен;
Среднее образование (Технологии) – 37 тысяч гривен;
Профессиональное образование (Машиностроение) – 37 тысяч гривен;
Физика и астрономия – 37 тысяч гривен;
Прикладная физика и наноматериалы – 37 тысяч гривен;
Инженерия программного обеспечения – 46,2 тысячи гривен;
Алгоритмическое и программное обеспечение компьютерных систем – 46,2 тысячи гривен;
Интеллектуальный анализ данных в компьютерных информационных системах – 46,2 тысячи гривен;
Информационные системы и технологии – 46,2 тысячи гривен;
Программирование мобильных и встроенных компьютерных систем и средств интернета вещей – 46,2 тысячи гривен;
Кибербезопасность и защита информации – 46,2 тысячи гривен;
Электрическая инженерия – 40,5 тысячи гривен;
Информационно-измерительные технологии – 40,5 тысячи гривен;
Телекоммуникации – 40,5 тысячи гривен;
Инженерия информационных и коммуникационных систем и интернета вещей – 40,5 тысячи гривен;
Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 40,5 тысячи гривен;
Издательство и полиграфия – 40,5 тысячи гривен;
Декоративное искусство и ремесла – 35 тысяч гривен;
Архитектура и градостроительство – 44 тысяч гривен;
Строительство и гражданская инженерия – 39 тысяч гривен;
Среднее образование (География) – 37 тысяч гривен;
Менеджмент туристической индустрии – 43 тысяч гривен;
Науки о Земле – 37,5 тысяч гривен;
География – 37,5 тысяч гривен;
Геодезия и землеустройство – 40 тысяч гривен;
Туризм и рекреация – 43 тысячи гривен;
Экономическая кибернетика – 46,2 тысячи гривен;
Международные экономические отношения – 46,2 тысячи гривен;
Учет и налогообложение – 46,2 тысячи гривен;
Финансы, банковское дело и страхование – 46,2 тысячи гривен;
Менеджмент организаций и администрирование – 46,2 тысячи гривен;
Предпринимательство и управление бизнесом – 46,2 тысячи гривен;
Маркетинг – 46,2 тысячи гривен;
Среднее образование (Английский язык и зарубежная литература) – 47,7 тысячи гривен;
Филология (германские языки и литературы, первая – английский) – 49,9 тысячи гривен;
Филология (германские языки и литературы, первая – немецкий) – 42 тысячи гривен;
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Филология (романские языки и литературы, первый – французский) – 42 тысячи гривен;
Среднее образование (История и гражданское образование) – 37 тысяч гривен;
История и археология – 37 тысяч гривен;
Политология – 40 тысяч гривен 40 тысяч гривен;
Международные отношения – 44,5 тысяч гривен;
Среднее образование (Математика) – 35,2 тысячи гривен;
Среднее образование (Информатика) – 35,2 тысячи гривен;
Математика – 35,2 тысячи гривен;
Прикладная математика (Технологии программирования и компьютерное моделирование) – 40,2 тысячи гривен;
Компьютерные науки и проектирование программных систем – 46,2 тысячи гривен;
Системный анализ – 41,2 тысячи гривен;
Дошкольное образование – 39 тысяч гривен;
Начальное образование – 39 тысяч гривен;
Среднее образование (Искусство. Музыкальное искусство) – 40 тысяч гривен;
Специальное образование (Логопедия) – 40 тысяч гривен;
Музыкальное искусство – 43 тысячи гривен;
Психология – 43 тысячи гривен;
Социальная работа и консультирование – 38 тысяч гривен;
Среднее образование (Физическая культура) – 38,5 тысячи гривен;
Физическая культура и спорт – 39,4 тысячи гривен;
Терапия и реабилитация – 46 тысячи гривен;
Среднее образование (Украинский язык и литература) – 38 тысячи гривен;
Среднее образование (Румынский язык и зарубежная литература) – 38 тысячи гривен;
Культурология – 38,5 тысячи гривен;
Филология (украинский язык и литература) – 39,5 тысячи гривен;
Журналистика – 40 тысяч гривен;
Богословие – 25,5 тысяч гривен;
Филология (славянские языки и литературы, первая – польская) – 39,5 тысячи гривен;
Право – 49,7 тысяч гривен;
Международное право – 49,7 тысячи гривен.
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