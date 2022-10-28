Поможет успокоиться и настроиться на обучение: как ученику эффективно преодолеть тревогу

Война спровоцировала серьезную тревожность не только у взрослых, но и у детей. Поэтому школьники могут болеть и иметь проблемы с обучением.

Однако в военное время ученикам, как никогда, следует избавиться от стресса. Как это сделать и что поможет, читайте на 24 канале.

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Пять упражнений, которые можно выполнять за минуту

Американский психолог, профессор университета Рутгерса Морис Элиас рассказал о 8 практиках, которые можно применять даже на уроках. Это займет всего минуту.

Тишина

Это упражнение школьник действительно может выполнять на уроке. Это поможет ребенку отделить суету до урока, успокоиться, настроиться на обучение. В начальной школе достаточно 15 секунд, у старших – 30 секунд. При этом постепенно увеличивайте время.

Слушание

Позвоните в колокольчик, подуйте в свирель или включите аудио с единственным длинным звуком: арфы, скрипки, запись ветра. Попросите учеников послушать и поднять руки, когда перестанут слышать звук. Это поможет им сконцентрировать внимание на слушании. Когда все согласны, что звук прекратился, установите таймер на одну минуту. Дети должны не только сидеть в тишине, но и прислушиваться к любым звукам. После завершения упражнения школьники должны поделиться услышанным.

Благодарность

Если есть немного времени, школьники начальных классов могут обсудить, что хорошего произошло и кого за это благодарить. В 5 – 11 классах можно обменяться мнениями в парах или группах.

Жизненные вопросы

Прочитайте или напишите вопрос. Но он должен успокаивать и настраивать на позитив. Поразмышлять над вопросом нужно минуту.

Примеры вопросов для начальных классов:

Какая песня тебя успокаивает?

Как творчество может помочь, когда ты волнуешься?

Помогает ли тебе, когда тяжело на душе, вспоминать лучший день в твоей жизни?

Вспомни случай, когда ты боялся, но ничего плохого не случилось?

Что бы ты попросил у волшебника?

Примеры вопросов для 5 – 11 классов:

Что бы ты сказал, будь тележурналистом и после новостей мог добавить что-то, чтобы настроить людей на оптимистическое видение будущего?

Какие вы знаете эффективные способы снять стресс?

Как бы ты охарактеризовал себя: идеалист, мечтатель, пессимист, оптимист, реалист?

Что помогает тебе чувствовать себя в безопасности?

Какого человека ты считаешь стойким и чему можно научиться у него?

Итоги

Выводы дня, осознание полученного опыта успокаивающе влияют на детей.

Вот семь фраз, которыми можно завершить урок:

Что я узнал сегодня?

Что было самым интересным?

В какой момент мне было лучше?

Что с этого дня я запомню?

Что я планирую сделать завтра?