Поможет успокоиться и настроиться на обучение: как ученику эффективно преодолеть тревогу
Война спровоцировала серьезную тревожность не только у взрослых, но и у детей. Поэтому школьники могут болеть и иметь проблемы с обучением.
Однако в военное время ученикам, как никогда, следует избавиться от стресса. Как это сделать и что поможет, читайте на 24 канале.
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Пять упражнений, которые можно выполнять за минуту
Американский психолог, профессор университета Рутгерса Морис Элиас рассказал о 8 практиках, которые можно применять даже на уроках. Это займет всего минуту.
Тишина
Это упражнение школьник действительно может выполнять на уроке. Это поможет ребенку отделить суету до урока, успокоиться, настроиться на обучение. В начальной школе достаточно 15 секунд, у старших – 30 секунд. При этом постепенно увеличивайте время.
Слушание
Позвоните в колокольчик, подуйте в свирель или включите аудио с единственным длинным звуком: арфы, скрипки, запись ветра. Попросите учеников послушать и поднять руки, когда перестанут слышать звук. Это поможет им сконцентрировать внимание на слушании. Когда все согласны, что звук прекратился, установите таймер на одну минуту. Дети должны не только сидеть в тишине, но и прислушиваться к любым звукам. После завершения упражнения школьники должны поделиться услышанным.
Благодарность
Если есть немного времени, школьники начальных классов могут обсудить, что хорошего произошло и кого за это благодарить. В 5 – 11 классах можно обменяться мнениями в парах или группах.
Жизненные вопросы
Прочитайте или напишите вопрос. Но он должен успокаивать и настраивать на позитив. Поразмышлять над вопросом нужно минуту.
Примеры вопросов для начальных классов:
- Какая песня тебя успокаивает?
- Как творчество может помочь, когда ты волнуешься?
- Помогает ли тебе, когда тяжело на душе, вспоминать лучший день в твоей жизни?
- Вспомни случай, когда ты боялся, но ничего плохого не случилось?
- Что бы ты попросил у волшебника?
Примеры вопросов для 5 – 11 классов:
- Что бы ты сказал, будь тележурналистом и после новостей мог добавить что-то, чтобы настроить людей на оптимистическое видение будущего?
- Какие вы знаете эффективные способы снять стресс?
- Как бы ты охарактеризовал себя: идеалист, мечтатель, пессимист, оптимист, реалист?
- Что помогает тебе чувствовать себя в безопасности?
- Какого человека ты считаешь стойким и чему можно научиться у него?
Итоги
Выводы дня, осознание полученного опыта успокаивающе влияют на детей.
Вот семь фраз, которыми можно завершить урок:
- Что я узнал сегодня?
- Что было самым интересным?
- В какой момент мне было лучше?
- Что с этого дня я запомню?
- Что я планирую сделать завтра?
Три вдоха
Попросите учеников положить руку на грудь и сделать три глубоких вдоха через равные промежутки времени. Делайте их всякий раз, когда возникает сильное чувство беспокойства или напряжения.
Сканирование тела
Учите учеников сосредотачиваться на своем теле. Пусть мысленно "проверят" все мышцы: от ног до шеи и лица. Задание для детей: обратить внимание, когда и где в теле они испытывают напряжение. Если нашли зажимы, нужно попытаться расслабить соответствующую мышцу.
Придумайте "мантру"
Предложите ученикам придумать фразу, которая поможет сосредоточиться и сохранить оптимизм. Ребенок может вспоминать его, когда сталкивается с препятствиями. Можно записать ее на тетради или на наклейке и положить на видное место. Это могут быть следующие мантры:
- "Я найду свое счастье";
- "Проблемы проходят, и я буду наслаждаться благосостоянием";
- "Меня любит и поддерживает много людей".