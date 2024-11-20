Министерство образования и науки Украины объявило о создании Совета по вопросам сотрудничества с органами студенческого самоуправления высших учебных заведений при МОН. О целях и задачах совета рассказывает 24 Канал.

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Студенческий совет при МОН, какие его задачи

МОН объявило, что подписан приказ об утверждении соответствующего Положения от 18.11.2024 года.

Еще 13 ноября по инициативе Украинской студенческой лиги в МОН состоялась встреча представителей органов студенческого самоуправления с министром образования и науки Оксеном Лисовым и его заместителем Михаилом Винницким. Такие встречи являются важным местом для обсуждения вопросов, которые беспокоят студенчество сегодня, а также налаживания взаимосвязи между студенчеством и властью.

Быть студентом во время большой войны непросто, и в такое нелегкое время особенно важно всем нам сохранять тесный диалог. Я рад, что появилась такая инициатива со стороны студенчества, и надеюсь, что новосозданный Совет станет площадкой для нашей совместной коммуникации. Сегодня в высшем образовании происходят системные изменения, поэтому нам очень важно получать обратную связь относительно шагов, которые осуществляются министерством и правительством,

– отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Решение о создании Совета основывается на содействии реализации права и возможности студентов (курсантов) в решении вопросов обучения, быта, защиты прав и интересов, участия в управлении учреждениями высшего образования.Первое заседание Совета планируется уже в декабре этого года.

Мы открыты к сотрудничеству, ведь это дает возможность заложить прочный фундамент для дальнейшего диалога между министерством и студенческим активом в каждом университете. Такие мероприятия являются важным шагом на пути к построению прозрачной и эффективной системы образования, где голос каждого студента будет услышан,

– отметил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Основными задачами Совета будут:

представление в МОН и других органах государственной власти позиции органов студенческого самоуправления;

содействие взаимодействию МОН и органов студенческого самоуправления ЗВО по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере образования и науки Украины;

разработка предложений к проектам решений МОН или проектов НПА по вопросам реализации права на студенческое самоуправление.

В состав Совета входят представители органов студенческого самоуправления высших учебных заведений, которые делегированы ими.

Студенты – это будущее государства, поэтому их мнение, стремление к изменениям в стране следует учитывать.