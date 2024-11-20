Міністерство освіти і науки України оголосило про створення Ради з питань співпраці з органами студентського самоврядування закладів вищої освіти при МОН. Про мету та завдання ради розповідає 24 Канал.

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Студентська рада при МОН, які її завдання

МОН оголосило, що підписано наказ про затвердження відповідного Положення від 18.11.2024 року.

Ще 13 листопада за ініціативою Української студентської ліги в МОН відбулася зустріч представників органів студентського самоврядування з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим та його заступником Михайлом Винницьким. Такі зустрічі є важливим місцем для обговорення питань, які турбують студентство сьогодні, а також налагодження взаємозвʼязку між студентством та владою.

Бути студентом під час великої війни непросто, і в такий нелегкий час особливо важливо всім нам зберігати тісний діалог. Я радий, що з’явилася така ініціатива з боку студентства, і маю надію, що новостворена Рада стане майданчиком для нашої спільної комунікації. Сьогодні у вищій освіті відбуваються системні зміни, тож нам дуже важливо отримувати зворотний зв’язок щодо кроків, які здійснюються міністерством та урядом,

– зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Рішення про створення Ради ґрунтується на сприянні реалізації права і можливості студентів (курсантів) у розвʼязанні питань навчання, побуту, захисту прав та інтересів, участі в управлінні закладами вищої освіти.Перше засідання Ради планується вже в грудні цього року.

Ми відкриті до співпраці, адже це дає можливість закласти міцний фундамент для подальшого діалогу між міністерством і студентським активом у кожному університеті. Такі заходи є важливим кроком на шляху до побудови прозорої й ефективної системи освіти, де голос кожного студента буде почутий,

– зазначив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Основними завданнями Ради будуть:

представлення в МОН та інших органах державної влади позиції органів студентського самоврядування;

сприяння взаємодії МОН і органів студентського самоврядування ЗВО з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки України;

розроблення пропозицій до проєктів рішень МОН або проєктів НПА з питань реалізації права на студентське самоврядування.

До складу Ради входять представники органів студентського самоврядування закладів вищої освіти, які делеговані ними.

Студенти – це майбутнє держави, тому їх думку, прагнення до змін у країні слід враховувати.