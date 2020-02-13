Студенты из оккупированных территорий теперь смогут свободно учиться в Украине

Абитуриенты с временно оккупированных территорий теперь смогут получить образование в любом украинском вузе. Ранее школьники из неподконтрольных украинской власти районов были ограничены в выборе университетов.

Об изменениях сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, пишет Освита.UA.

К слову: Зеленский поручил разработать программу для молодежи с ОРДЛО: что она будет предусматривать

В Украине разработают государственную программу, по максимальному поощрению детей и молодежи, живущих на оккупированных территориях, учиться в Украине.

Разработать такую ​​программу поручил Владимир Зеленский. По словам президента, такой шаг будет способствовать реинтеграции молодых людей в украинское общество и даст им возможность получить качественное образование.



Донецкий университет имени Василия Стуса сейчас базируется в Виннице / фото: ДонНУ

Планируется предоставление стипендий на обучение в любом вузе Украины, обеспечение общежитиями абитуриентов и студентов с временно оккупированных территорий, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах, механизм дальнейшего трудоустройства и прочее.

Программу планируют представить в ближайшее время.

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Какие ограничения действовали раньше?До введения изменений граждане оккупированного Крыма могли учиться в университетах в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Выпускникам школ с оккупированного Донбасса были доступны временно перемещенные с оккупированных территорий вузы.