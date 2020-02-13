Студенти з окупованих територій тепер зможуть вільно навчатись в Україні

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій тепер зможуть отримати освіту в будь-якому українському виші. Раніше школярі з непідконтрольних українській владі районів були обмежені у виборі університетів.

Про зміни повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, пише Освіта.UA.

До слова: Зеленський доручив розробити програму для молоді з ОРДЛО: що вона передбачатиме

В Україні розроблять державну програму, щодо максимального заохочення дітей та молоді, що живуть на окупованих територіях, вчитися в Україні.

Розробити таку програму доручив Володимир Зеленський. За словами президента, такий крок сприятиме реінтеграції молодих людей в українське суспільство, та дасть їм можливість отримати якісну освіту.



Донецький університет імені Василя Стуса зараз базується у Вінниці / фото: ДонНУ

Планується надання стипендій на навчання в будь-якому виші України, забезпечення гуртожитками абітурієнтів та студентів з тимчасово окупованих територій, можливість подальшого навчання та стажування в іноземних вишах, механізм подальшого працевлаштування та інше.

Програму планують представити вже найближчим часом.

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Які обмеження діяли раніше?До запровадження змін, громадяни окупованого Криму могли вчитись в університетах з Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Випускникам шкіл з окупованого Донбасу були доступні тимчасово переміщені з окупованих територій виші.