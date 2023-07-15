Забудьте о Германии и Венгрии: как правильно на украинском называть страны Европы
15 июля 2023, 10:14Читати новину українською
Многие украинцы из-за полномасштабной войны до сих пор находятся за границей. В частности, в странах Европы. При этом земляки могут неправильно называть то или иное государство.
Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как правильно называть страны, расположенные на Старом континенте. И какие названия употреблять не стоит.
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Как правильно на украинском называть страны Европы
В тридцать шестой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете часто услышать по названиям европейских стран. И подскажем, как эти государства звучат правильно на украинском.
Поэтому вашему вниманию подборку названий-суржиков и их украинских соответствий:
- Польша – Польща;
- Венгрія – Угорщина;
- Словакія – Словаччина;
- Германія – Німеччина;
- Білорусія – Білорусь;
- Прибалтика – країни Балтії;
- Голландія – Нідерланди;
- Турция – Туреччина (часть этой страны находится на Европейском континенте);
- Сєвєрна Македонія – Північна Македонія;
- Молдавія – Молдова;
- Руминія – Румунія.