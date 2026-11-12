Не "свитер" и не "подштанники": как правильно называть теплую одежду на украинском языке

Adv

24 Канал рассказывает, какие украинские эквиваленты стоит запомнить, чтобы не использовать русизмы в названиях одежды.

Как называется теплая одежда на украинском языке?

Когда наступают холода, мы достаем из шкафов теплые свитера, носки, перчатки, утепленные штаны и верхнюю одежду. И именно тогда в разговорах часто появляются слова, которые пришли к нам из русского языка или закрепились в суржиковой речи.

У украинского языка есть собственные названия для всех этих вещей. Некоторые из них хорошо знакомы, а некоторые могут приятно удивить.

Собрали слова, которые стоит проверить в своем зимнем гардеробе.

"Стельки" – "устілки". Это вкладыши, которые кладут внутрь обуви. Они могут быть кожаными, войлочными, меховыми или ортопедическими. Украинское слово – "устилка", ударение на первом слоге. "Подштанники" – "підштанники", "підштанці", "кальсони". Так называют теплые нижние штаны, которые надевают под основные, чтобы не мерзнуть зимой. Есть и другие интересные украинские названия – "подштаньки", "сподні". "Носки" – "шкарпетки". Это один из самых распространенных русицизмов в названиях одежды. Слово "носок" в украинском языке есть, но оно обозначает переднюю часть стопы или обуви. А изделие, которое согревает ноги, мы называем носками. "Дубльонка" – "дублянка, кожух". Дублянка – верхняя одежда из дубленой овчины, мехом внутрь, а кожей наружу. Кожух – традиционное название теплой зимней одежды из овечьей шкуры. "Свитер" – "светр". Теплая вязаная одежда с длинными рукавами. Запомните: правильно писать "свитер", без буквы "и" после "с". "Варежки" – "рукавиці". Это теплые изделия для рук, в которых большой палец имеет отдельное отделение, а остальные четыре пальца расположены вместе. Если каждый палец имеет отдельное отделение, это уже перчатки. "Перчатки" – рукавички или пальчатки. Их надевают на руки, чтобы защитить от холода, грязи или повреждений. В отличие от рукавиц, перчатки имеют пять отдельных отделений для пальцев. "Мех" – "хутро". Так называют волосяной покров животных, который используют для изготовления теплой одежды, воротников, шапок и отделки. Например, не "шапка з мехом", а "шапка з хутром". "Ботинки" – "черевики". Это закрытая обувь, которая обычно доходит до лодыжек или чуть выше. Зимой часто носят утепленные ботинки. "Сапоги" – "чоботи". Высокая обувь, голенища которой закрывают часть ноги. Бывают резиновые, кожаные, зимние, валяные сапоги. "Ушанка" – вушанка, шапка-вушанка. Теплая зимняя шапка с отворотами, которые прикрывают уши и завязываются под подбородком или на макушке. "Кожанка" – шкіряна куртка, шкірянка. Так называют короткую верхнюю одежду, изготовленную из кожи.

Не "свитер", а – светр / Magnifik

А как правильно: "колготы" или "колготки"?

Здесь есть интересная лингвистическая деталь. В отличие от предыдущих примеров, оба слова – "колготи" и "колготки" – являются нормативными в украинском языке. Их фиксирует "Словарь украинского языка" в 20 томах. Оба названия обозначают женское или детское трикотажное изделие, сочетающее в себе чулки и штанишки.

Поэтому не стоит автоматически считать слово "колготы" русицизмом. Его вполне можно использовать в украинской речи.

Итак, когда в следующий раз будете доставать из шкафа теплые вещи, вспомните: устілки, підштаники, шкарпетки, дублянка, светр, рукавиці и рукавички. Такие слова легко запомнить, если чаще использовать их в повседневных разговорах.

На улице холодно – одевайтесь теплее!