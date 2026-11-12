Не "світер" і не "подштаннікі": як правильно називати теплі речі українською

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24 Канал розповідає, які українські відповідники варто запам'ятати, щоб не використовувати росіянізми у назвах одягу.

Як називати теплий одяг українською?

Коли приходять холоди, ми дістаємо з шаф теплі светри, шкарпетки, рукавички, утеплені штани та верхній одяг. І саме тоді в розмовах часто з'являються слова, які дісталися нам із російської або закріпилися в суржиковому мовленні.

Українська має власні назви для всіх цих речей. Деякі з них добре знайомі, а деякі можуть приємно здивувати.

Зібрали слова, які варто перевірити у своєму зимовому гардеробі.

"Стельки" – устілки. Це вкладки, які кладуть усередину взуття. Вони можуть бути шкіряними, повстяними, хутряними або ортопедичними. Українське слово – "устілка", наголос на першому складі. "Подштаннікі" – підштаники, підштанці, кальсони. Так називають теплі спідні штани, які одягають під основні, щоб не мерзнути взимку. Є й інші цікаві українські назви – "підштаньки", "сподні". "Носкі" – шкарпетки. Це один із найпоширеніших росіянізмів у назвах одягу. Слово "носок" в українській є, але воно позначає передню частину стопи або взуття. А виріб, який зігріває ноги, називаємо шкарпетками. "Дубльонка" – дублянка, кожух. Дублянка – верхній одяг із дубленої овчини, хутром усередину, а шкірою назовні. Кожух – традиційна назва теплого зимового одягу з овечої шкури. "Світер" – светр. Теплий в'язаний одяг із довгими рукавами. Запам'ятайте: правильно писати "светр", без літери "і" після в. "Варежки" – рукавиці. Це теплі вироби для рук, у яких великий палець має окреме відділення, а решта чотирьох розташовані разом. Якщо кожен палець має окреме відділення, це вже рукавички. "Перчатки" – рукавички чи пальчатки. Їх одягають на руки, щоб захистити від холоду, бруду чи пошкоджень. На відміну від рукавиць, рукавички мають п'ять окремих відділень для пальців. "Мех" – хутро. Так називають волосяний покрив тварин, який використовують для виготовлення теплого одягу, комірів, шапок і оздоблення. Наприклад, не "шапка з мехом", а "шапка з хутром". "Ботінки" – черевики. Це закрите взуття, яке зазвичай сягає щиколоток або трохи вище. Узимку часто носимо утеплені черевики. "Сапоги" – чоботи. Високе взуття, халяви якого закривають частину ноги. Бувають гумові, шкіряні, зимові, валяні чоботи. "Ушанка" – вушанка, шапка-вушанка. Тепла зимова шапка з відворотами, які прикривають вуха й зав'язуються під підборіддям або на маківці. "Кожанка" – шкіряна куртка, шкірянка. Так називають короткий верхній одяг, виготовлений зі шкіри.

Не "світер", а – светр / Magnifik

А як правильно: "колготи" чи "колготки"?

Тут є цікава мовна деталь. На відміну від попередніх прикладів, обидва слова – "колготи" та "колготки" – нормативні в українській мові. Їх фіксує Словник української мови в 20 томах. Обидві назви позначають жіночий або дитячий трикотажний виріб, який поєднує панчохи зі штанцями.

Тож не варто автоматично вважати слово "колготи" росіянізмом. Його цілком можна використовувати в українському мовленні.

Отже, коли наступного разу діставатимете з шафи теплі речі, згадайте: устілки, підштаники, шкарпетки, дублянка, светр, рукавиці та рукавички. Такі слова легко запам'ятати, якщо частіше використовувати їх у повсякденних розмовах.

На вулиці холодно – одягайтеся тепліше!