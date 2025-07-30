Фразеологизмы – это выражения, которые несут в себе культурный код народа. И не всегда имеют дословный перевод. А соответствия – совершенно далеки от оригинала звучания в другом языке.

Имеет ли прямой перевод выражение "свято место пусто не бывает" и какие его соответствия в украинском, рассказывает языковед Ольга Лещеменко, пишет 24 Канал.

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Что означает известное выражение?

Этот русский фразеологизм один из самых известных, но он имеет свою историю.

Прежде всего выражение "свято место пусто не бывает" означает – когда какое-то важное место, должность или роль освобождается – оно не останется пустым, кто-то обязательно его займет.

Исторически это выражение связывают с древними верованиями, в частности представлениями о местах силы. Такие места всегда считались священными, там проводили обряды и ритуалы, обустраивали капища или строили храмы. И даже если храмы разрушали, вскоре на его месте появлялось новое культовое сооружение, пусть и принадлежавшее другой вере.

Исследователи утверждают, что выражение возникло, как аналог к древнегреческому афоризму Аристотеля "природа не терпит пустоты". Который стал распространенным благодаря французскому писателю Франсуа Рабле, который использовал ее в своем произведении "Гаргантюа" еще в 1535 году.

Какие украинские соответствия к выражению?

Интересно, что это одно из немногих выражений, которое можно использовать в дословном переводе – "святе місце порожнє не буде". Однако, это не означает, что в украинском языке нет соответствий. Именно украинские варианты отражают видение и наблюдения народа на эту ситуацию. И вы можете выбрать свой вариант:

Шлях не гуляє

Аби люди, а піп завжди там буде

Коли і попа біс візьме – знайдеться інший

На те й піп, щоб місце не гуляло

Не встиг відійти – вже інший стоїть

Какой аналог на украинском: смотрите видео

А вот вам примеры в каких случаях можно использовать соответствия:

"Ну звільнився він – і що? Святе місце порожнє не буде!"

"Та не переживай, на весіллі точно буде кому танцювати – аби люди, а піп завжди там буде".

"Поки ти там чай допиваєш, ми вже виїхали – шлях не гуляє, брате".

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