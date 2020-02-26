Свыше 500 миллионов гривен на инклюзивное образование: куда пойдут деньги

На 2020 год Кабинет Министров выделил 504 миллиона 458 тысяч гривен на сферу инклюзивного образования в школах, училищах, детских садах. Стало известно, на что конкретно потратят эти деньги.

О схеме использования денег рассказали в министерстве образования, пишет пресс-служба МОН.

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По словам главы Министерства Анны Новосад, качественное образование должно быть доступно для всех, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями.

Если на начало 2019 года у нас было чуть более 12 тыс детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивных классах, то на начало 2020 эта цифра составила 19 345 учеников. Фактически мы видим рост на 61,2% в течение всего 2019 года. Для нас это чрезвычайно мощный и важный показатель,

– подчеркнула важность развития инклюзивного образования Новосад.

Местным властям предоставят больше полномочий для перераспределения субвенции, однако направления определяются министерством.

На что конкретно потратят деньги

оплату коррекционно-развивающих занятий и приобретение специальных средств коррекции. Для учащихся инклюзивных классов школ – 410,1 миллионов гривен, воспитанников инклюзивных групп детсадов – 87,5 миллионов гривен, слушателей инклюзивных групп учреждений профобразования, которые наряду с профессией получают полное общее среднее образование – 4,9 миллионов.

приобретение специальных средств коррекции для слушателей инклюзивных групп учреждений профобразования – 1,8 миллионов.

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Сколько школьников учатся в инклюзивных классах?

По состоянию на 2018-2019 учебный год, среднее образование в инклюзивных классах украинских школ получали 11 866 учеников.