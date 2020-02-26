Понад 500 мільйонів гривень на інклюзивну освіту: куди підуть гроші

На 2020 рік Кабінет Міністрів виділив 504 мільйони 458 тисяч гривень на сферу інклюзивної освіти у школах, училищах, та дитячих садках. Стало відомо на що конкретно витратять ці гроші.

Про схему використання грошей розповіли у міністерстві освіти, пише пресслужба МОН.

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За словами очільниці міністерства Ганни Новосад, якісна освіта повинна бути доступною для усіх, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.

Якщо на початок 2019 року в нас було трохи більше 12 тис дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, то на початок 2020 ця цифра склала 19 345 учнів. Фактично ми бачимо зростання на 61,2% впродовж лише 2019 року. Для нас це надзвичайно потужний і важливий показник,

– підкреслила важливість розвитку інклюзивної освіти Новосад.

Місцевій владі нададуть більше повноважень для перерозподілу субвенції, проте напрямки визначаються міністерством.

На що конкретно витратять гроші

оплату корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції. Для учнів інклюзивних класів шкіл – 410,1 мільйонів гривень, вихованців інклюзивних груп дитсадків – 87,5 мільйонів гривень, слухачів інклюзивних груп закладів профосвіти, які поряд з професією здобувають повну загальну середню освіту – 4,9 мільйонів.

придбання спеціальних засобів корекції для слухачів інклюзивних груп закладів профосвіти – 1,8 мільйонів.

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Скільки школярів навчаються в інклюзивних класах?Станом на 2018-2019 навчальний рік, загальну середню освіту в інклюзивних класах українських шкіл здобували 11 866 учнів.