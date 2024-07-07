Как поступающему в магистратуру рассчитать балл теста ЕФВВ-2024

7 июля 2024, 19:19
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Источник:

Osvita.ua

В этом году для поступления в магистратуру большинство абитуриентов должны подать результаты единого вступительного экзамена за этот или прошлый год. Отдельные – еще и результаты единого профессионального вступительного экзамена.

Определение результатов предметного теста ЕФВВ осуществляют в два этапа. На первом этапе определяют тестовый балл участника единого (максимум – 140 баллов).

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Сколько есть заданий в тесте

На втором этапе на основе тестового балла определяют рейтинговую оценку результатов участника ЕФВВ по 200-балльной шкале. Ее используют при составлении рейтингового списка абитуриентов при поступлении в магистратуру в вузы Украины.

Предметные тесты по экономики и международной экономики, права и международного права, политологии и международных отношений, психологии и социологии, управления и администрирования психологии и социологии управления и администрирования содержат по 140 заданий с выбором одного правильного ответа.

Предметный тест по учету и финансам содержит 126 заданий с выбором одного правильного ответа и 14 заданий открытой формы с коротким ответом.

Задание с выбором одного правильного ответа имеет основу и четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считают выполненным, если участник ЕФВВ выбрал, обозначил и подтвердил ответ.

Задания с коротким ответом, которые можно сделать без калькулятора и специальных таблиц, не будут предусматривать сложных математических расчетов.

Ожидается, что время на расчет не должно превышать 1 минуты 20 секунд. Если имеются цепные расчеты, то не более 2 этапов, без использования округления.

За каждый правильный ответ участник тестирования ЕФВВ сможет получить 1 балл, то есть максимальное количество баллов составит 140.

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник ЕФВВ, правильно выполнив все задания теста, – 140.

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Как рассчитать балл ЕФВВ-2024

Для получения результатов участника ЕФВВ по 200-балльной шкале используют Таблицу перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов.

Указанная шкала является рейтинговой, поскольку указывает на место результата ЕФВВ лица среди результатов других участников тестирования.

Таблица перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов обнародована в Приложении 5 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году.

Для получения результатов участнику нужно набрать минимум 35 тестовых баллов.

Перевод тестовых баллов предметных тестов ЕФВВ

Тестовый балл

Балл по шкале 100 – 200

35

100

36

101

37

102

38

103

39

104

40

105

41

106

42

107

43

108

44

109

45

110

46

111

47

112

48

113,5

49

115

50

116,5

51

118

52

119,5

53

121

54

122,5

55

124

56

125,5

57

127

58

128,5

59

130

60

131,5

61

133

62

134,5

63

136

64

137,5

65

139

66

140,5

67

142

68

143,5

69

145

70

146,5

71

148

72

149

73

150

74

151

75

152

76

153

77

154

78

155

79

156

80

157

81

158

82

159

83

160

84

161

85

162

86

163

87

164

88

165

89

166

90

167

91

168

92

169

93

170

94

171

95

172

96

173

97

174

98

175

99

176

100

177

101

178

102

179

103

180

104

181

105

182

106

183

107

183,5

108

184

109

184,5

110

185

111

185,5

112

186

113

186,5

114

187

115

187,5

116

188

117

188,5

118

189

119

189,5

120

190

121

190,5

122

191

123

191,5

124

192

125

192,5

126

193

127

193,5

128

194

129

194,5

130

195

131

195,5

132

196

133

196,5

134

197

135

197,5

136

198

137

198,5

138

199

139

199,5

140

200
  • Ранее мы информировали о том, что началась регистрация электронных кабинетов поступающих в магистратуру. Об этом читайте по ссылке.
Автор: Марія Волошин