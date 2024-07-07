Как поступающему в магистратуру рассчитать балл теста ЕФВВ-2024
Источник:Osvita.ua
В этом году для поступления в магистратуру большинство абитуриентов должны подать результаты единого вступительного экзамена за этот или прошлый год. Отдельные – еще и результаты единого профессионального вступительного экзамена.
Определение результатов предметного теста ЕФВВ осуществляют в два этапа. На первом этапе определяют тестовый балл участника единого (максимум – 140 баллов).
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Сколько есть заданий в тесте
На втором этапе на основе тестового балла определяют рейтинговую оценку результатов участника ЕФВВ по 200-балльной шкале. Ее используют при составлении рейтингового списка абитуриентов при поступлении в магистратуру в вузы Украины.
Предметные тесты по экономики и международной экономики, права и международного права, политологии и международных отношений, психологии и социологии, управления и администрирования психологии и социологии управления и администрирования содержат по 140 заданий с выбором одного правильного ответа.
Предметный тест по учету и финансам содержит 126 заданий с выбором одного правильного ответа и 14 заданий открытой формы с коротким ответом.
Задание с выбором одного правильного ответа имеет основу и четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считают выполненным, если участник ЕФВВ выбрал, обозначил и подтвердил ответ.
Задания с коротким ответом, которые можно сделать без калькулятора и специальных таблиц, не будут предусматривать сложных математических расчетов.
Ожидается, что время на расчет не должно превышать 1 минуты 20 секунд. Если имеются цепные расчеты, то не более 2 этапов, без использования округления.
За каждый правильный ответ участник тестирования ЕФВВ сможет получить 1 балл, то есть максимальное количество баллов составит 140.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник ЕФВВ, правильно выполнив все задания теста, – 140.
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Как рассчитать балл ЕФВВ-2024
Для получения результатов участника ЕФВВ по 200-балльной шкале используют Таблицу перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов.
Указанная шкала является рейтинговой, поскольку указывает на место результата ЕФВВ лица среди результатов других участников тестирования.
Таблица перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов обнародована в Приложении 5 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году.
Для получения результатов участнику нужно набрать минимум 35 тестовых баллов.
Перевод тестовых баллов предметных тестов ЕФВВ
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100 – 200
|
35
|
100
|
36
|
101
|
37
|
102
|
38
|
103
|
39
|
104
|
40
|
105
|
41
|
106
|
42
|
107
|
43
|
108
|
44
|
109
|
45
|
110
|
46
|
111
|
47
|
112
|
48
|
113,5
|
49
|
115
|
50
|
116,5
|
51
|
118
|
52
|
119,5
|
53
|
121
|
54
|
122,5
|
55
|
124
|
56
|
125,5
|
57
|
127
|
58
|
128,5
|
59
|
130
|
60
|
131,5
|
61
|
133
|
62
|
134,5
|
63
|
136
|
64
|
137,5
|
65
|
139
|
66
|
140,5
|
67
|
142
|
68
|
143,5
|
69
|
145
|
70
|
146,5
|
71
|
148
|
72
|
149
|
73
|
150
|
74
|
151
|
75
|
152
|
76
|
153
|
77
|
154
|
78
|
155
|
79
|
156
|
80
|
157
|
81
|
158
|
82
|
159
|
83
|
160
|
84
|
161
|
85
|
162
|
86
|
163
|
87
|
164
|
88
|
165
|
89
|
166
|
90
|
167
|
91
|
168
|
92
|
169
|
93
|
170
|
94
|
171
|
95
|
172
|
96
|
173
|
97
|
174
|
98
|
175
|
99
|
176
|
100
|
177
|
101
|
178
|
102
|
179
|
103
|
180
|
104
|
181
|
105
|
182
|
106
|
183
|
107
|
183,5
|
108
|
184
|
109
|
184,5
|
110
|
185
|
111
|
185,5
|
112
|
186
|
113
|
186,5
|
114
|
187
|
115
|
187,5
|
116
|
188
|
117
|
188,5
|
118
|
189
|
119
|
189,5
|
120
|
190
|
121
|
190,5
|
122
|
191
|
123
|
191,5
|
124
|
192
|
125
|
192,5
|
126
|
193
|
127
|
193,5
|
128
|
194
|
129
|
194,5
|
130
|
195
|
131
|
195,5
|
132
|
196
|
133
|
196,5
|
134
|
197
|
135
|
197,5
|
136
|
198
|
137
|
198,5
|
138
|
199
|
139
|
199,5
|
140
|
200
- Ранее мы информировали о том, что началась регистрация электронных кабинетов поступающих в магистратуру. Об этом читайте по ссылке.