Что нам оставил Тарас Шевченко: 6 посланий украинцам во время войны

Украинский выдающийся поэт и художник Тарас Шевченко оставил нам несколько важных посланий, прекрасно подходящих во время войны. Они могут вдохновить нас на еще более яростную борьбу против России.

9 марта в Украине отмечают день рождения Тараса Шевченко. По этому случаю 24 Канал решил напомнить, что Шевченко – это настоящий патриот и герой нации.

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Послание украинским переселенцам

Тарас Шевченко, как и вынужденные переселенцы, очень тосковал по Украине, его сердце оставалось с родиной во время каждого заслания. Для Шевченко дом и родная деревня были сакральным местом счастья и покоя. Поэтому многие его произведения проникнуты болезненной печалью за родным краем.

Из его произведений видно, что украинский поэт действительно очень скучал по Украине. Ведь его жизнь была связана с многочисленными испытаниями, в том числе с его ссылкой в Сибирь, где он находился более 10 лет.

В течение этого времени Шевченко переживал большую тоску по своей родине. Он много писал об Украине, ее красоте, истории и традициях. Его поэзии были полны прекрасных описаний украинской природы и культуры, но в то же время они отражали его боль за то, что Украина страдает под властью других государств.

Вот несколько цитат из произведений Тараса Шевченко, свидетельствующие о его суммах по Украине:

"Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра…"

"Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люде, наша слава. Слава України!"

"Холоне серце, як згадаю, що не в Україні поховають, що не в Украйні буду жить, людей і Господа любить".

"Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!"

"Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть".

Эти слова свидетельствуют о том, что Тарас Шевченко действительно скучал по Украине, а также стремился к тому, чтобы украинский народ имел свободу и независимость.

Послание детям

Будь Шевченко нашим современником, то мог бы "продавать" курсы по самообучению. Ведь, несмотря на то, что у него фактически не было возможностей, Тарас все равно много учился, и многому самостоятельно. Сначала учился рисовать иконы и картины, постоянно ища себе наставников.

Кобзарь позавидовал бы нашей возможности что-то погуглить, ведь ему приходилось находить образованных людей и расспрашивать все важное у них.

Следовательно, заметно, что Шевченко получил значительное количество знаний и навыков, которые помогли ему стать одним из самых известных поэтов и художников Украины. Даже после ссылки в Сибирь он продолжал обучаться без помощи других, изучая языки, литературу, историю и философию.

Послание воинам

С его харизмой и стремлением к свободе, Шевченко бы "зажигал" еще во времена Революции Достоинства. Он ведь был известен именно борьбой за освобождение украинского народа.

Кроме того, его цитаты поддерживали наших воинов с первого дня войны. Кобзарь так мог бы написать о воинах ВСУ: "Огонь запеклих не пече".

И если бы Шевченко жил сегодня, то нет сомнения, что он был бы на передовой. И в ожесточенных боях не было бы времени для печали, только радость за каждый освобожденный широкополый пол.

Интересно, что даже президент Владимир Зеленский в одном из обращений вспомнил отрывок из стихотворения Тараса Шевченко:

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі".

Послание украинским учителям

Шевченко всегда стремился к развитию украинской культуры и национальной идентичности. Он считал, что у нашего народа и нашего слова есть отдельный путь.

Кроме того, Кобзарь был смел в своих убеждениях и действиях. За участие в Кирилло-Мефодиевском братстве и поддержку украинской национальной идеи он получил 10 лет каторжных работ.

Так что поэт, как никто другой, мог бы посочувствовать украинским учителям, которые прошли "фильтрации" и "подвалы", потому что отказывались учить детей по российской программе.

Послание оккупантам

Кобзарь всегда негативно относился к русской империи и не боялся критиковать ее царей в своих произведениях. Поэт остро осуждал угнетение украинцев и смело говорил о недоброжелателях, пришедших на нашу землю.

Шевченко насыпал оккупантам на 200 лет вперед. Да и, конечно, научил бархатцев, с кем не стоит заниматься любовью.

Примечательно, что во многих произведениях Шевченко описывает россиян как жестоких и безжалостных господ, терроризирующих украинский народ. Больше всего он критиковал именно политику России в отношении Украины. В его поэзиях можно встретить слова о "москалях".

Напомним, что украинский народ создал особый "Заповит" для россиян, в строчках которого звучит, что наша земля станет для них могилой. Больше – читайте в статье.

И мертвым, и живым…

Грех не верить словам украинского пророка. Если мы будем бороться, учиться и любить Украину не только когда «время лютое», но и каждый день, то на нашей земле не будет врагов. Это послание для всех украинцев о том, что нам нужно продолжать борьбу.

Мы тоже имеем небольшое"Мы сегодня объединились, Тарас. Объединились так, как никогда до сих пор: кто защищает нашу страну с оружием в руках, кто ведет информационную войну, кто заботится о беженцах, кто переводит деньги, кто эвакуирует и спасает из-под завалов. Итак, держимся и дальше, чтобы вместе увидеть нашу победу. Все будет Украина!"