Правительство назначило новую главу Украинского центра оценивания качества образования
Источник:Тарас Мельничук
Правительство 24 марта назначило нового руководителя Украинского центра оценивания качества образования. Директором образовательного центра, который занимается ВНО, стала Татьяна Вакуленко.
Ранее она занимала должность заместителя УЦОКО. Татьяна Вакуленко часто дает брифинги по вступительной кампании, в частности недавно рассказывала, что должен знать каждый выпускник.
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О кадровых переменах сообщил постоянный представитель правительства в ВР Тарас Мельничук. " Назначена Вакуленко Татьяна Сергеевна директором УЦОКО", – написал он.
Добавим, что новая директор окончила Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды. Обладает степенью кандидата педагогических наук. Она п работает в Украинском центре оценивания качества образования с 2010 года. Также Татьяна Вакуленко является координатором международного исследования PISA в Украине.
Что известно о предыдущем руководителе УЦОКО
- С 28 октября 2022 года должность директора Украинского центра оценивания качества образования занимал Эдуард Цирулик.
- Напомним, что в 2020 году он получил степень магистра на факультете архитектуры, строительства и дизайна Национального авиационного университета по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
- А затем два года возглавлял отдел по организации корпоративного управления Национального авиационного университета.
- Нардепка Инна Совсун рассказала, что Эдуард Цирулик – это протеже своего работодателя Максима Луцкого - ректора НАУ, эксдепутата от "Партии регионов", кума пророссийски настроенного эксминистра образования Дмитрия Табачника. По ее мнению, это ставит под угрозу развитие ВНО в стране.