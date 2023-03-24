Правительство назначило новую главу Украинского центра оценивания качества образования

Правительство 24 марта назначило нового руководителя Украинского центра оценивания качества образования. Директором образовательного центра, который занимается ВНО, стала Татьяна Вакуленко.

Ранее она занимала должность заместителя УЦОКО. Татьяна Вакуленко часто дает брифинги по вступительной кампании, в частности недавно рассказывала, что должен знать каждый выпускник.

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О кадровых переменах сообщил постоянный представитель правительства в ВР Тарас Мельничук. " Назначена Вакуленко Татьяна Сергеевна директором УЦОКО", – написал он.

Добавим, что новая директор окончила Харьковский национальный педагогический университет им. Сковороды. Обладает степенью кандидата педагогических наук. Она п работает в Украинском центре оценивания качества образования с 2010 года. Также Татьяна Вакуленко является координатором международного исследования PISA в Украине.

Справка! Украинский центр оценивания качества образования среди прочего организует ВНО и НМТ для украинских выпускников.

Что известно о предыдущем руководителе УЦОКО