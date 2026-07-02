Можете не сдать экзамен: как действовать в случае технических затруднений на НМТ

Участница национального мультитеста из Винницы во время основной сессии сообщила о технических проблемах при сдаче теста. Это могло стоить ей поступления.

После того как об этом стало известно, ей все же разрешили сдать тест. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 каналу, как действовать в случае возникновения подобных трудностей на мультитесте.

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Как действовать на НМТ в случае технических трудностей

Вакуленко говорит, что существует стандартный алгоритм.

Нужно поднять руку и обратиться к инструктору за помощью. Например, не работает мышь, зависает программа и т. д.,

– уточняет она.

И добавляет: если по какой-то причине он не может помочь или не знает, как помочь, нужно написать заявление о нарушении процедуры.

Это сразу станет заявлением об участии в дополнительной сессии, в котором вы все описываете,

– отмечает руководительница Центра.

А вот выяснить обстоятельства каких-либо событий, которые уже произошли, по словам Вакуленко, после прохождения тестирования, когда участник уже получил результат и вспомнил, что у вас было много технических проблем, невозможно.

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Когда будет дополнительная сессия

Тестирование проходит в рамках основной и дополнительной сессии. Основная сессия длилась с 20 мая по 25 июня. Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.

Официальные результаты тестирования основной сессии будут размещены в личных кабинетах участников НМТ до 3 июля. Часть участников уже получила свои результаты.

Официальные результаты участники дополнительной сессии получат в личных кабинетах до 29 июля 2026 года.

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В основной сессии НМТ 2026 года приняли участие более 324 тысяч человек. Это 91,5% зарегистрированных участников тестирования. Также мы писали: