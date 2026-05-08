Тиґаня, рісіляники, пачмаґи: значение этих слов из закарпатского диалекта не все местные знают

Закарпатский диалект – это не просто языковая особенность, а настоящее культурное сокровище, которое отличается даже в разных районах. Сегодня диалект активно используется в песнях, юмористических видео, даже в мультфильмах.

Как отличаются обычные знакомые слова из закарпатского диалекта в разных районах, рассказываем со ссылкой на блогера Кристину Готру.

Как отличается язык в разных районах Закарпатья?

Закарпатский диалект особый тем, что он сочетает архаичные славянские черты с богатым пластом заимствований от соседних языков – венгерского, словацкого, румынского, польского. Он мелодичный, пестрый и очень разнообразный: в каждой долине реки можно услышать свой оттенок говора.

И именно эти особенности демонстрирует в своих видео популяризатор закарпатского диалекта, блогер из Ужгорода Кристина Готра. Она рассказывает о языке своего региона, который отличается от района к району Закарпатской области, например Тячева и Ужгорода, или с в других уголках Украины. 24 Канал писал ранее о том, как звучат знакомые слова диалектами Ровенской области и Закарпатья.

Сегодня предлагаем узнать, как звучат знакомые слова закарпатского диалекта в Ужгороде и на Синевире (далее: Синевир – С, Ужгород – У):

сковородка : У – палачинтовка; С – тиґаня;

: У – палачинтовка; С – тиґаня; картошка : В – крумпли, С – ріпа;

: В – крумпли, С – ріпа; деруны: В – кремзлики, С – рісиляники;

В – кремзлики, С – рісиляники; веревка для белья: У – шпарга, С – грядка;

У – шпарга, С – грядка; окно: У – оболок, С – візір;

У – оболок, С – візір; штаны: У – пачма ґ и, С – ґати;

У – пачма и, С – ґати; пирожное: В – пішковковта, С – колачи;

В – пішковковта, С – колачи; утюг: В – біґлязь, С – тиглазув.

Сегодня можно найти ресурсы, которые предлагают словари диалектов и даже издают книги говоров определенных регионов.

Некоторые из этих слов можно найти и в обычных толковых словарях и узнать этимологию слова – из языка какой страны-соседки оно попало к нам. А произношение каждого слова – это отдельное удовольствие, можно и сразу не разобрать слово, но в этом и изюминка!