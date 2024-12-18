Ткачука уволили с должности начальника Национальной академии сухопутных войск
Павел Ткачук был уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Решение приняли после аудита, проведенного Главной инспекцией Министерства обороны, который выявил многочисленные нарушения в деятельности академии.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны. Ранее Ткачуку инкриминировали избиение и унижение курсантов.
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Что известно об увольнении Ткачука
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял решение об увольнении генерал-лейтенанта Павла Ткачука с должности начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных ГИМО,
– говорится в сообщении.
Там добавили, Владимир Зеленский поручил Минобороны немедленно исправить ситуацию, сложившуюся, поэтому уже 18 декабря Ткачук был уволен.
Напомним, что увольнение начальника Национальной академии Павла Ткачука анонсировали еще 6 декабря. Добавим, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове сообщали о случаях травли, унижений и буллинга.